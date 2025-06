Børsene i Asia stiger mandag mens investorene venter på at Kina og USA møtes til handelssamtaler i London senere i dag.

Møte ble avtalt torsdag forrige uke, etter at Trump hadde en halvannen time lang telefonsamtale med Kinas president Xi Jinping. Der ble de enige om å fortsette forhandlingene om en handelsavtale.

«Dette møtet bør gå veldig bra. Takk for oppmerksomheten i denne saken» sa Trump i en melding fredag.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,34 prosent, CSI 300 er opp 0,18 prosent, mens Hang Seng i Hongkong klatrer 1,01 prosent.

Samtidig har det kommet nye nøkkeltall for Kina på morgenkvisten. Blant annet la tollmyndighetene frem fasiten for landets eksport og import for mai, som viste at eksporten vokste 4,8 prosent, mens importen falt 3,4 prosent.

Videre viser landets statistiske sentralbyrå at konsumprisindeksen i Kina falt i for fjerde måned på rad.

I Japan stiger Nikkei 0,99 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,58 prosent.

Kospi i Sør-Korea styrkes 1,51 prosent, mens i India er Nifty 50 opp 0,46 prosent og S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,27 prosent.