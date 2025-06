Norges oljefond, verdens største statlige investeringsfond, kommer med en tydelig advarsel til Europa om at uten omfattende endringer av kapitalmarkedene vil de fortsette å tape store terreng til USA og Asia, melder Financial Times.

– Det føles som om det haster nå blant beslutningstakere, sier Malin Norberg, sjef for markedsstrategi i oljefondet.

Synkende konkurransekraft

Oljefondet forvalter 1.900 milliarder dollar og eier i snitt 2,5 prosent av hvert børsnoterte selskap i Europa, men andelen av europeiske aksjer har falt fra 26 til 15 prosent de siste ti årene. Årsaken er ifølge fondet Europas synkende konkurransekraft sammenlignet med amerikanske og asiatiske markeder.

– Vi deler bekymringen for at europeiske markeder over tid har blitt hengende etter når det gjelder forretningsdynamikk og nye investeringsmuligheter for institusjonelle investorer, skriver Oljefondet til EU-kommisjonen.

Ønsker bedre skatteregler

Forslaget som legges frem er fordelaktige endringer av skatteregler, samt felles regler for selskapsrett og insolvens. I tillegg etterlyser fondet bedre likviditet i aksjemarkedet, men gjennom konkurranse og innovasjon.

– Antall europeiske selskaper vi kan investere i har falt og vår relative eksponering i Europa har gått betydelig ned, sier Emil Framnes, global aksjesjef i oljefondet.

Selv om fondet fortsatt er «overvektet» i Europa, utgjør amerikanske aksjer nå 40 prosent av fondets beholdning. Det er en kraftig økning fra 21 prosent for ti år siden.