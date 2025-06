Kinesiske forsvarsselskaper stiger kraftig mandag etter at Pakistan kunngjorde planer om å kjøpe noen av Kinas mest avanserte våpensystemer, melder Bloomberg.

AVIC Shenyang Aircraft, produsent av J-35 stealth-jagerflyet, økte så mye som mulig, ettersom selskapet er underlagt en daglig maksgrense på 10 prosent i Shanghai. I tillegg fulgte flere andreforsvarsaksjer etter, blant annet Aerospace Nanhu Electronic, som steg opptil 15 prosent.

Pakistan meldte fredag at de vil kjøpe 40 J-35-fly, overvåkingsflyet KJ-500 og HQ-19 missilforsvarssystemer. Det blir Kinas første eksport av et femtegenerasjons kampfly, kjent for sine avanserte stealth-egenskaper.

Verken Kinas forsvarsdepartement eller Beijing har kommentert kjøpet.

Les også Juni har allerde overgått april Selskaper med lavere kredittvurderinger selger høyrenteobligasjoner i stort volum før Trumps tollpause er over.

I kamp mot vestlige teknologi

Dette er ikke første gang Pakistan kjøper militærutstyr for «Midtens rike», hele 81 prosent av landets militærutstyr kommer fra Kina.

Aksjene til kinesiske våpenprodusenter har vært i medvind helt siden Pakistan hevdet at kinesiske J-10C-fly skjøt ned seks indiske kampfly under nylige sammenstøt, inkludert franskproduserte Rafale-fly. India har tonet ned påstandene, men har samtidig bekreftet tap av egne fly uten å gi detaljer, skriver Bloomberg.

Ifølge Financial Times er den indiske hæren verdens største våpenimportør.

Dette var første gang at kinesisk våpenteknologi ble brukt i kamp mot vestlig, og det er ventet at kamper om dette kan gi verdifull innsikt i hva som kan skje ved et eventuelt slag rundt Taiwan.

Etter at det ble kjent at et fransk Rafale-fly hadde blitt skutt ned, steg aksjekursen til den kinesiske kampflyprodusenten Chengdu Aircraft Company med mer enn 40 prosent på to dager.



Det er imidlertid ikke bare i luften de to atommaktene har kjempet, i mai utvekslet de to naboene både luft- og missilangrep, samt artilleriild langs grensen. I denne konteksten kan KJ-500 forbedre Pakistans radarovervåkning, mens HQ-19 styrker deres evne til å stanse ballistiske missiler.

Les også Kinas eksport til USA ned 12,7 prosent Kinas eksport til USA falt 12,7 prosent i mai, viser tall fra kinesiske tollmyndigheter.

Indonesia vurderer Kina

Som et tegn på hvordan konflikten påvirker regionale maktforhold, vurderer nå Indonesia – som tidligere har brukt fly fra produsenter i USA, Russland og andre land – å kjøpe J-10-fly fra Kina.

Sørøst-Asias største økonomi har tidligere kjøpt ammunisjon og luftovervåkingssystemer fra Kina, men aldri kampfly, ifølge Bloomberg.

Til tross for korrupsjonsskandaler har Kinas forsvarsindustrielle kompleks gjort fremskritt. Beijing overrasket verden i desember med lanseringen av sine første neste generasjons amfibiske angrepsskip, som regnes som de største i sitt slag globalt.