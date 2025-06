Wall Street: Tesla faller igjen

Saken oppdateres

Hovedindeksene på Wall Street svinger kraftig ved børsåpning mandag, mens markedet venter i spenning på forhandlingene mellom USA og Kina som foregår i London.

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen stiger Nasdaq-indeksen 0,17 prosent, Dow Jones stiger 1,05 prosent mens S&P 500 stiger 1,03 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,5 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,9 prosent til 17,4.

USA/Kina

USA og Kina sitter mandag ved forhandlingsbordet i London i et nytt forsøk på å løsne floken i handelskonflikten mellom de to partene.

Finansminister Scott Bessent, handelsminister Howard Lutnick og handelsrepresentant Jamieson Greer representerer Washington, mens visestatsminister He Lifeng leder den kinesiske delegasjonen. På agendaen står alt fra eksport av mineraler til lettelser i toll og visumregler.

«Formålet med møtet i dag er å forsikre seg om at de mener alvor, men også bokstavelig talt få tatt hverandre i hånden, og legge dette bak oss», sa president Donald Trumps økonomiske rådgiver Kevin Hassett til CNBC.

Forhandlingene skjer på bakgrunn av en handelskonflikt som eskalerte i april da Trump kunngjorde kraftige tolløkninger på kinesiske varer. Beijing svarte med mottiltak, og konflikten utviklet seg raskt til en gjensidig opprustning av tollsatser. Først i mai kom partene til en midlertidig enighet i Genève, som innebar at USA reduserte tollen fra 145 til 30 prosent, mens Kina senket tollsatsen fra 125 til 10 prosent.

Bevegelser

Warner Bros. Discovery kunngjorde mandag planer om å splitte konsernet i to børsnoterte selskaper. Det ene skal romme strømme- og studiovirksomheten med HBO, Warner Bros. og DC Studios, mens det andre vil samle TV-nettverkene, blant annet CNN og Discovery. Nyhetene sender aksjen opp 10,2 prosent mandag.

Tesla-aksjen faller 3,9 prosent etter at analyseselskapet Baird nedgraderte aksjen fra kjøp til nøytral.

Ellers har Mag 7-aksjene en blandet åpning på børs mandag: Alphabet stiger 0,7 prosent, mens Amazon faller 0,12 prosent. Apple stiger 0,5 prosent, mens Meta styrker seg 0,11 prosent. Nvidia stiger 1,7 prosent og Microsoft faller 0,14 prosent.