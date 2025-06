Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at denne uken i stor grad vil handle om de pågående forhandlingene mellom USA og Kina.

«Hvorvidt landene omsider vil komme til enighet om en farbar vei videre knyttet til handel dem imellom på kort sikt, samt en plattform for nye spilleregler for global handel på lang sikt, som potensielt kan erstatte dagens WTO-regelverk, er det store spørsmålet», skriver analytikeren, og påpeker at at dette forholdet utgjør kjernen i den globale handelsorden.

«Samtidig er maktbalansen mer kompleks enn en klassisk tosidig forhandling. Kinas statskapitalistiske modell og USAs liberale økonomiske system har fundamentalt ulike premisser, noe som ofte gjør forhandlinger vanskeligere enn tradisjonell spillteori skulle tilsi», fortsetter han.

Berntsen peker på at WTOs rolle over tid har blitt marginalisert, preget av politisk lammelse, blokkert domstolsstruktur og et regelverk som ikke reflekterer dagens teknologiske og geopolitiske virkelighet.

«I fravær av en sterk og enhetlig global handelsorganisasjon, vokser faren for en multipolar handelsverden – der regionale stormakter former egne allianser og regelsett», påpeker analytikeren.

«Fra et spillteoretisk perspektiv burde det være relativt enkelt for to nesten jevnbyrdige parter å finne en vinn-vinn-løsning. Felles interesser tilsier samarbeid. Men politikk og handel i praksis formes av innenrikspolitiske hensyn, nasjonalisme og symbolikk – ikke bare økonomisk rasjonalitet. Det gjør at selv små skritt mot samarbeid krever betydelig kløkt», skriver han videre.

Asia

De fleste børsene i Asia stiger tirsdag morgen. Mandag startet handelssamtalene mellom USA og Kina i London, og det er ventet at disse vil fortsette i dag.

Blant temaene som ventes å bli tatt opp er amerikanske restriksjoner på salg av høyteknologiprodukter til Kina, og Kinas restriksjoner på eksport av sjeldne jordarter, der landet nå dominerer verdensmarkedet.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,11 prosent, CSI 300 klatrer 0,16 prosent, og Hang Seng i Hongkong stiger 0,27 prosent.

I Japan stiger Nikkei 1,05 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,55 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er tirsdag morgen opp 0,24 prosent til 67,20 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,15 prosent på 65,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,03 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Dow Jones var uendret på 42.761 poeng. Den brede S&P 500 steg 0,1 prosent til 6.005 poeng, mens teknologitunge Nasdaq økte 0,3 prosent til 19.591 poeng.

Demonstrasjonene herjer i Los Angeles , og Alphabet-datter har stanset driften i sentrum av byen.

Mediekonglomeratet Warner Bros. Discovery annonserte på mandag at det splittes i to separate børsnoterte selskaper. Det sendte aksjen ned 3 prosent. I etterhandelen stiger den 0,1 prosent.

Ellers steg Waymo-konkurrent Tesla 4,6 prosent, mens Nvidia steg 0,6. Meta falt 0,5 prosent, mens Microsoft falt 0,6 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,1 prosent til 1.584,61 poeng.

Lakseaksjene steg etter at det ble kjent at et bredt flertall på Stortinget torsdag ble enige om havbruksmeldingen. SalMar steg 2,4 prosent til 262,40 kroner, Mowi endte opp 2,1 prosent til 191,20 kroner, Lerøy Seafood steg 3,1 prosent til 45,96 kroner, og Grieg Seafood endte dagen flatt.

Kongsberg Gruppen falt 4,4 prosent til 366,10 kroner i løpet av dagen. Aksjen steg i går 4,7 prosent, og er hittil i år opp nesten 50 prosent. Robert Næss og Jan Petter Sissener mener nå at kursfesten har gått for langt, og påpeker at aksjen er dyrere enn Nvidia.