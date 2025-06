Saken oppdateres

Hovedindeksen stiger mandag. Etter en times handel var hovedindeksen opp 0,7 prosent, til 1.595 poeng.

Prisen på augustkontrakten på nordsjøoljen Brent stiger 0,07 prosent, til 67,10 dollar per fat. Julikontrakten for den lettere WTI-oljen stiger 0,02 prosent, til 65,30 dollar fatet. Prisen på TTF-gassen med levering i juli faller 2,1 prosent, til 34,86 euro per megawatt.

Equinor stiger 2,6 prosent, Aker BP er opp 2,5 prosent og Vår Energi klatrer 2,9 prosent.

På makrofronten kom SSB med nye inflasjonstall tirsdag. Der steg inflasjonen til 3,0 prosent på årsbasis, mens kjerneinflasjonen falt til 2,7 prosent.

– Nedgangen i kjerneinflasjonen er viktigere enn økningen i totalinflasjonen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Carnegie, som er sikrere i sin sak på norsk rentekutt i september.

Bevegelser

Høyest omsetning i åpningsminuttene har Kongsberg-aksjen. Det skjer etter at Bank of America oppgraderte anbefalingen sin på aksjen fra «underperform» til «buy», og kursmålet heves fra 273 til 404 kroner.

Bofa mener Kongsberg er tungt eksponert overfor mangelen på forsvarskapabiliteter i Europa, og at vi går inn i et tiår med fokus på hard power, hvor missiler, luftforsvar og forsvarselektronikk skal sikre lands suverenitet.

«Det vil være signifikant etterspørsel over de neste 10+ årene», skriver Bofa.

Kongsberg-aksjen stiger 0,6 prosent til 368 kroner.



Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Carbon Capture handles tirsdag ex. utbytte på 2,86 kroner. Utbyttet kommer etter at selskapet solgte sine 20 prosent i SLB Capturi til Aker. ACC-aksjen har desidert størst oppgang på tirsdag, når den stiger over 60 prosent (justert for utbytte), til 0,1299 kroner.

Et annet selskap som også handles ex. utbytte på tirsdag er Philly Shipyard, som har delt ut 8,66622 kroner per aksje. Aksjen faller 3 prosent, tilsvarende 0,10 kroner.

Next Biometrics melder om en kjøpsordre på 6,3 millioner fra XM Holder, for Nexts nyeste fingeravtrykkssensor. Next-aksjen stiger 1,8 prosent til 4,62 kroner.

Blant tungvekterne stiger blant annet Salmar 2,2 prosent, mens Frontline faller 1,7 prosent. Kitron er blant de ti aksjene med høyest omsetning, og faller 1,9 prosent. Mowi stiger 0,7 prosent, mens

Ellers melder Crayon at SoftwareOne nå får tvangskjøpt alle de resterende utestående aksjene i selskapet, og at oppgjøret vil skje den 2. juli. Fortsatt skal Crayon-aksjonærene motta 69 kroner og 0,8233 SoftwareOne-aksjer per Crayon-aksje. Crayon-aksjen stiger 2,4 prosent til 143 kroner.

Bluenord avslørte de foreløpige produksjonstallene for mai, som viste en produksjon på 37,9 millioner oljeekvivalenter. Bluenord-aksjen stiger 3,6 prosent.

Det kan også nevnes at konsulentselskapet ABL har fått det selskapet omtaler som en «betydelig kontrakt» på et prosjekt i Indonesia. ABL Group stiger 2,1 prosent til 9,54 kroner.