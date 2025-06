Anbefaler ni aksjer

I løpet av forrige uke falt DNB Carnegies portefølje med anbefalte aksjer 0,1 prosent, mens hovedindeksen på Oslo Børs gikk opp 1,5 prosent. Det betyr at porteføljen er opp 15,0 prosent hittil i år.

Undervektet olje

– Det var ikke en spesielt bra uke for porteføljen. Mange av oljeaksjene gjorde det bra, og der er vi undervektet. Vi tror oljeprisen skal tendere litt ned fremover, sier DNB Carnegie-strateg Paul Harper til Finansavisen.

Best gikk det med Subsea 7, Mowi og Hafnia som gikk opp henholdsvis 3,4 prosent, 2,1 prosent og 1,1 prosent. Verst gikk det med Norwegian, Sats og Veidekke som falt henholdsvis 4,6 prosent, 3,2 prosent og 0,2 prosent.

En tøff uke for Norwegian

For en uke siden valgte strateg Paul Harper å ta Norwegian inn i porteføljen. Årsaken til det var at Norwegian er blant et mindretall av selskaper i OSEBX hvor EPS-estimatene har blitt justert opp de siste to månedene, samtidig som han beskrev prisingen som attraktiv med en P/E på 8.

Dagen etter meldte staten at aksjeposten i Norwegian skulle legges ut for salg. Nordea og Pareto Securities ble hentet inn som tilretteleggere for et salg av opptil 65,68 millioner aksjer, tilsvarende cirka 6,26 prosent av aksjene i flyselskapet.

Torsdag i forrige uke presenterte flyselskapet sine trafikktall, som viste at Norwegian-konsernet fraktet 2,53 millioner passasjerer i mai. Etter en betydelig kapasitetsøkning i løpet av de siste månedene beskrev konsernsjef Geir Karlsen selskapet som godt forberedt på en travel sommersesong. Nyheten bidro likevel til at aksjen falt over to prosent.

– Trafikktallene fra Norwegian var litt bedre enn fryktet, men det var ingen sterke tall. Samtidig ble det kjent at staten solgte sin aksjepost, noe som også har veid inn på aksjekursen, sier Harper.

Denne uken gjør ikke DNB Carnegie noen endringer i den anbefalte porteføljen.