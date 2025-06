All-time high på Oslo Børs

Banken mener Kongsberg er tungt eksponert overfor mangelen på forsvarskapabiliteter i Europa, og at vi går inn i et tiår med fokus på hard power, hvor missiler, luftforsvar og forsvarselektronikk skal sikre lands suverenitet. Banken legger også til at det vil være signifikant etterspørsel over de neste 10+ årene.

Eks utbytte, ny ordre og tvangskjøp

Aker Carbon Capture handles tirsdag eks. utbytte på 2,86 kroner. Utbyttet kommer etter at selskapet solgte sine 20 prosent i SLB Capturi til Aker. Aksjen er dagens vinner og stiger 67,5 prosent til 12 øre.

Philly Shipyard handles også eks. utbytte på 0,86 dollar tirsdag og aksjen stiger 19,9 prosent til 3,97 kroner.

Next Biometrics melder om en ordre på 6,3 millioner fra XM Holder, for Nexts nyeste fingeravtrykkssensor. Aksjen stiger 4,6 prosent til 4,75 kroner.

Det kan også nevnes at konsulentselskapet ABL har fått det selskapet omtaler som en «betydelig kontrakt» på et prosjekt i Indonesia. ABL Group stiger 1,3 prosent.

Ellers melder Crayon at SoftwareOne nå får tvangskjøpt alle de resterende utestående aksjene i selskapet, og at oppgjøret vil skje 2. juli. Fortsatt skal Crayon-aksjonærene motta 69 kroner og 0,8233 SoftwareOne-aksjer per Crayon-aksje. Crayon-aksjen stiger 2,1 prosent til 142,30 kroner.

Oljeprisen stiger

Oljeprisen stiger for fjerde dag på rad og er opp 0,4 prosent til 67,32 dollar. Det er også opp 76 cent fra fredagen slutt. Den amerikanske lettoljen er opp 0,5 prosent til 65,61 dollar.

Fremgang i handelssamtalene mellom USA og Kina samt tegn på et strammere fysisk marked på kort sikt bidrar til å støtte oljeprisene. Samtidig er markedet på vakt mot risikoen for ytterligere innstramminger eller amerikanske sanksjoner mot Russland og/eller Iran, ifølge analytikere, melder TDN Direkt.

«Skulle det komme positive signaler fra handelssamtalene mellom USA og Kina kan oljeprisene løftes videre, særlig gitt hvor sterk backwardation-strukturen er nå – et klart bull-signal», skriver SEB ifølge nyhetsbyrået.

EU-kommisjonen vil senere tirsdag legge frem sin 18. sanksjonspakke mot Russland. Det ventes ifølge Financial Times at det vil bli foreslått å senke pristaket på russisk olje fra 60 til 45 dollar. I tillegg ventes det et forbud mot bruk av Nord Stream.

Equinor stiger 2,2 prosent, Aker BP er opp 1,7 prosent og Vår Energi klatrer 2,4 prosent.

Bluenord avslørte de foreløpige produksjonstallene for mai, som viste en produksjon på 37,9 millioner oljeekvivalenter. Selskapet melder også at Tyra Completion Test nå er gjennomført og varsler i en børsmelding tirsdag at den tidligere meldte kontantutbetalingen til selskapets aksjonærer på 253 millioner dollar vil bli børsmeldt om kort tid. Bluenord-aksjen stiger 4,1 prosent.