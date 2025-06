Tesla stiger videre på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent, Dow Jones er relativt uforandret mens S&P 500 har lagt på seg 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,44 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,1 prosent til 17,14.

Tesla

Etter å ha falt markant i forrige uke som følge av krangelen mellom Donald Trump og Elon Musk, steg Tesla 4,6 prosent i løpet av mandagens handel på Wall Street. Ifølge CNBC uttalte Trump mandag at han ønsker Musk «alt godt», og ikke har noen planer om å legge ned Starlink i Det hvite hus. Kort tid etter at tirsdagens handel tok til stiger aksjen 2,3 prosent.

USA/Kina

«Denne uken vil i stor grad handle om de pågående forhandlingene mellom USA og Kina – verdens to store økonomiske supermakter», understreker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Makro

Handelsbanken forventer mye oppmerksomhet rundt de amerikanske inflasjonstallene for mai, som offentliggjøres onsdag. Der er det ventet at kjerneprisene vil vise en sterkere månedsvekst, på 0,3 prosent, noe som vil bringe årsveksten opp til 2,9 prosent, etter 2,8 prosent i mai.

«Man skal ikke gå langt om dagen før man møter på noen som nærmest spår dollarens undergang. Og når sant skal sies, så har argumentene for dollarsvekkelse nær sagt kommet på løpende bånd», skriver DNB Carnegie i en rapport.