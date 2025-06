Hovedindeksen stanget over 1.600 for første gang noensinne tirsdag, og børsdagen endte med en oppgang på 1,0 prosent til 1.600,91 og ny all-time high for 17. gang i år. Ny intradagrekord er 1.602,38.

Oppgangen ble smurt av en høyere oljepris og et hopp i lakseprisene.

Odfjell Drilling, Sparebanken 1 Nord-Norge, Sparebanken Norge og Sparebanken 1 Østlandet steg til all-time high.

Oljeprisen steg for fjerde dag på rad og var opp 0,9 prosent til 67,64 dollar da Oslo Børs stengte, og opp 1,2 dollar fra fredagens slutt på 66,47 dollar. Den amerikanske lettoljen var opp 0,9 prosent til 65,92 dollar.

Fremgang i handelssamtalene mellom USA og Kina samt tegn på et strammere fysisk marked på kort sikt bidro til å sende oljeprisene opp. Samtidig er markedet på vakt mot risikoen for ytterligere innstramminger eller amerikanske sanksjoner mot Russland og/eller Iran, meldte TDN Direkt.

«Skulle det komme positive signaler fra handelssamtalene mellom USA og Kina, kan oljeprisene løftes videre, særlig gitt hvor sterk backwardation-strukturen er nå – et klart bull-signal», skrev SEB ifølge nyhetsbyrået.

Equinor steg 3,2 prosent, Aker BP endte opp 3,4 prosent og Vår Energi klatret 3,3 prosent.

Bluenord avslørte de foreløpige produksjonstallene for mai, som viste en produksjon på 37,9 millioner oljeekvivalenter. Selskapet meldte også at Tyra Completion Test nå er gjennomført, og varslet i en børsmelding tirsdag at den tidligere meldte kontantutbetalingen til selskapets aksjonærer på 253 millioner dollar vil bli børsmeldt om kort tid. Bluenord-aksjen steg 3,1 prosent.

NorAm Drilling meldte om 86 prosent riggutnyttelse i mai og at 10 av selskapets 11 rigger var beskjeftiget. Selskapet meldte også at 82 prosent av de tilgjengelige dagene i juni er kontraktsfestet. Selskapet utbetaler et utbytte for mai på totalt 1,7 millioner kroner, tilsvarende 4 cent pr. aksje. Eks. dato er 16. juni.

Sjømataksjer i støtet

Det var oppgang for sjømataksjer, og sjømatindeksen endte opp 1,0 prosent til 623,4. Med det ble også den fallende trenden som er blitt utviklet siden slutten av januar punktert, noe som kan åpne for videre oppgang mot den tekniske motstanden i området 635 til 642 og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Pareto Securities forventer en spotpris på 78 kroner pr. kilo denne uken, opp fra 65 kroner forrige uke. Prisene i starten av uken ligger godt over 80 kroner pr. kilo, ifølge meglerhuset, som viser til bransjekilder. Pareto venter imidlertid at prisene vil falle utover uken, meldte TDN Direkt.

«Et fall i tilgjengelige slaktevolumer ser ut til å være hoveddriveren for prisøkningen. Vi forventer imidlertid at dette er midlertidig, ettersom slaktetempoet er ventet å øke fremover», skrev meglerhuset ifølge nyhetsbyrået.

Norne Securities gjentok i en rapport tirsdag sitt positive syn på landbasert lakseoppdrett og opprettholdt sine kjøpsanbefalinger, men nedjusterte kursmålet på Andfjord Salmon fra 50 til 45 kroner og kursmålet Proximar fra 4,00 til 3,50 kroner. Kursmålet på Gigante Salmon ble oppjustert fra 10 til 11 kroner, ifølge TDN Direkt.

Blant tungvekterne i sektoren steg Salmar 2,6 prosent, mens Bakkafrost steg 1,6 prosent.