Tirsdag endte samtlige av de ledende amerikanske indeksene i grønt.

Den brede samleindeksen S&P 500 la på seg 0,55 prosent, teknologiindeksen Nasdaq økte 0,63 prosent mens industritunge Dow Jones styrket seg 0,25 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 0,31 prosent til 16,87.

Tesla opp for andre dag på rad

Etter å ha falt markant i forrige uke som følge av krangelen mellom Donald Trump og Elon Musk, steg Tesla 4,6 prosent i løpet av mandagens handel på Wall Street.

Ifølge CNBC uttalte Trump mandag at han ønsker Musk «alt godt», og ikke har noen planer om å legge ned Starlink i Det hvite hus. Aksjen steg tirsdag 5,67 prosent.

Alphabet spratt opp på KI-samarbeid

Av øvrige tungvektere og del av de såkalte «Magnificent 7»-aksjene, steg Apple 0,61 prosent, Nvidia 0,93 prosent, Meta 1,20 prosent og Amazon opp 0,3 prosent.

Google-eier Alphabet skjøt opp 1,43 prosent etter at selskapet annonserte en ny avtale med OpenAI som gjør at chatboten ChatGPT tar i bruk Googles skytjenester. Dette for å ta unna den massive databehandlingen som kreves for å lære opp og distribuere KI-modeller.

Avtalen reduserer OpenAIs avhengighet av Microsoft sine skylagringstjenester. Microsoft falt 0,4 prosent på nyheten.

NY AVTALE: OpenAI og Alphabet inngår sammarbeid rundt databehandling. AP

Kaffebarkjede med KI-assistent

Samtidig lanserer kaffebarkjeden Starbucks en ny KI-assistent, laget i samarbeid med Microsoft Azure sin Open AI plattform. KI-assistenten vil i første omgang rulles ut i 35 valgte lokasjoner og skal etter planen forenkle jobben til baristaene og korte ned betjeningstiden per kunde.

CNBC skriver at i stedet for å bla gjennom bruksanvisninger eller å logge seg på Starbucks’ intranett, vil baristaene kunne bruke et nettbrett bak disken utstyrt med Green Dot Assist for å få svar på alt fra hvordan man lager en iskald «shaken espresso» til å feilsøke utstyrsfeil. Baristaene kan enten skrive inn spørsmålene sine eller stille dem muntlig, skriver nettstedet.