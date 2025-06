Investor og bjellesau Harald Espedal fikk et driftsresultat på 217,5 millioner kroner i fjor, opp fra 152,8 millioner i 2023 med sitt investeringsselskap Espedal & Co. Årsresultatet endte på 202,4 millioner i 2024 sammenlignet med 139,6 millioner året før.

Egenkapitalen økte fra 908,6 millioner til 1,08 milliarder kroner. Det er første gang investeringsselskapet har en egenkapital på over én milliard.

Utbytte økte fra 25 millioner kroner til 27 millioner.

Han har investert på børsen i flere tiår og bygget seg opp gjennom eiendom også. På Kapitals topp 400 liste er han Norges 305. rikeste person med en formue på 1,5 milliarder norske kroner.

Espedal & Co (Mill. kr) 2024 2023 Driftsresultat 217,5 152,8 Resultat før skatt 220,5 150,1 Resultat etter skatt 202,4 521,8 Egenkapital 1.084,0 908,6 Gjeld 83,2 76,0

Gjennom sitt «vennefond» Salt Value plukker han nå kvalitetsaksjer. Målet er å skaffe en solid meravkastning ved å høste på andres grådighet. Til og med fotballstjernen Erling Braut Haaland satser sine penger i fondet til Espedal.

Årsregnskapet til Salt Value kom tidligere i år og viste et overskudd på en halv milliard. Ved utgangen av fjoråret var aksjeporteføljen på 3,44 milliarder kroner, opp fra 2,56 milliarder kroner året før.

Bra start på 2025

Siden oppstarten i april 2017 har fondet levert en årlig avkastning på 13 prosent, mens den har vært 14,4 prosent de siste fem årene. I fjor endte avkastningen på 18 prosent sammenlignet med rett over 19,2 prosent i 2023.

De største bidragsyterne positivt i 2024 var Sats, Kid og BW Offshore.

– På en konservativ portefølje slik den vi kjører, så er det OK. Vi har rundt 25 aksjer og egenkapitalbevis i porteføljen og det var jevnt bidrag over hele linjen.

Hvordan avkastningstallene ser ut så langt i år, har han ikke røpet.

– Det har vært en bra start, var alt Espedal ville si når Finansavisen snakket med han i mars.



De siste månedene har han begynt å ta gevinst i Sats-aksjen og har kvittet seg med rundt 1,2 millioner aksjer. Nå eier han aksjer for 255 millioner kroner og er 8. største aksjonær i selskapet, ifølge aksjonærtjenesten Holdings.

Fokus på kontantstrøm

Espedal stiller tøffe krav til selskaper og må se en betydelig oppside i aksjen før han vurderer å investere. Han har noen absolutte krav som må oppfylles for at selskapene skal forsvare en plass i porteføljen. Hvis ikke, blir de lagt rett tilbake i skuffen igjen.

– Vi er kontantstrømsfokuserte, og målet er at det skal være mest mulig kapital tilgjengelig for oss eiere. Gjennomsnittlig eierskap av et selskap i porteføljen vår er seks år, vi ønsker å være veldig langsiktige. Det gjør at man fokuserer på den langsiktige utviklingen i stedet for det kortsiktige momentumet som danner prisbildet for en aksje, sa Espedal til Finansavisen i fjor sommer.