Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at oppmuntrende signaler fra forhandlingene mellom USA og Kina hva angår handel, bidro til aksjeoppgang både på Wall Street i går og i Asia i natt.

«Mye står på spill. For USA handler forhandlingene om sikrere tilgang på sjeldne mineraler – en kritisk innsatsfaktor i alt fra forsvarsteknologi til elbilproduksjon. For Kina dreier det seg om å få tilgang på verdens mest avanserte halvledere fra Nvidia og AMD, noe som i dag begrenses av amerikanske eksportkontroller», påpeker analytikeren.

Berntsen peker på at en bedring i forholdet mellom stormaktene kan dempe den globale usikkerheten og – i beste fall – bidra til ny vekst i internasjonal handel.

«Verden trenger sårt et løft: Veksten i verdensøkonomien er lav, og mange land sliter med etterdønninger fra høy inflasjon, renteoppgang og geopolitisk uro. Inflasjonspresset, derimot, har kommet betydelig ned i mange viktige regioner, noe som isolert sett burde gjøre det enklere for sentralbankene, inkludert den amerikanske, å stimulere økonomien med rentekutt», skriver han.

«Avslutningsvis er det likevel verdt å merke seg at ethvert steg mot dialog, samarbeid og forutsigbarhet er en positiv utvikling i seg selv. I en tid preget av fragmentering og blokkdannelser, kan det å finne felles interesser – enten det er sjeldne mineraler eller avanserte chipper – være en nødvendig påminnelse om at økonomisk sameksistens fortsatt er mulig», påpeker Berntsen.

Asia

Børsene i Asia styrkes onsdag morgen. Etter et to dager langt møte uttalte USA og Kina i natt at de har oppnådd enighet rundt en ramme for å gå videre med handelssamtaler.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,54 prosent, CSI 300 er opp 0,82 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,95 prosent.

I Japan stiger Nikkei 0,42 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

I Sør-Korea stiger Kospi 0,98 prosent. Nifty 50 i India legger på seg 0,12 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,24 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,54 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er onsdag morgen ned 0,18 prosent til 66,75 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,08 prosent på 64,93 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,64 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Tirsdag endte samtlige av de ledende amerikanske indeksene i grønt. Den brede samleindeksen S&P 500 la på seg 0,55 prosent, teknologiindeksen Nasdaq økte 0,63 prosent mens industritunge Dow Jones styrket seg 0,25 prosent.

Etter å ha falt markant i forrige uke som følge av krangelen mellom Donald Trump og Elon Musk, steg Tesla 4,6 prosent i løpet av mandagens handel på Wall Street.

Ifølge CNBC uttalte Trump mandag at han ønsker Musk «alt godt», og ikke har noen planer om å legge ned Starlink i Det hvite hus. Aksjen steg tirsdag 5,67 prosent.

Google-eier Alphabet skjøt opp 1,43 prosent etter at selskapet annonserte en ny avtale med OpenAI som gjør at chatboten ChatGPT tar i bruk Googles skytjenester. Dette for å ta unna den massive databehandlingen som kreves for å lære opp og distribuere KI-modeller.