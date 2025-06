Mot ny rekord på Oslo Børs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs, og det ligger dermed an til en ny rekordnotering. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.607,63 poeng, opp 0,4 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 66,83 dollar, ned 0,1 prosent. Equinor stiger 0,2 prosent til 254,80 kroner, Aker BP faller 0,5 prosent til 252,70 kroner mens Vår Energi faller 0,5 prosent til 31,40 kroner.

Aker Carbon Capture ble tirsdag handlet eks. utbytte på 2,86 kroner. Utbyttet kom etter at selskapet solgte sine 20 prosent i SLB Capturi til Aker, og justert for utbyttet doblet aksjen seg fra 7,2 til 14,4 øre. Onsdag stiger aksjen 59,6 prosent til 23,0 øre.

Kongsberg Gruppen stiger ytterligere 2,5 prosent til 381,15 kroner, og nærmer seg toppnoteringen på 386,60 kroner. Bank of America oppgraderte tirsdag aksjen fra «underperform» til «buy», og hevet kursmålet fra 273 til 404 kroner.

Ifølge TDN Direkt har Kepler Cheuvreux oppgradert Yara fra en hold- til en kjøpsanbefaling, samtidig som kursmålet heves fra 324 til 410 kroner. Aksjen stiger 2,4 prosent til 376,60 kroner.

Europris klatrer 3,9 prosent til 83,60 kroner. SEB har nå jekket opp sitt kursmål på aksjen fra 91 til 107 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling.

Bluenord faller på 1,8 prosent til 595,00 kroner. Tirsdag steg aksjen 3,1 prosent etter å ha meldt om en produksjon på 37,9 millioner oljeekvivalenter i mai, samt at Tyra Completion Test nå er gjennomført, og at den tidligere meldte kontantutbetalingen til selskapets aksjonærer på 253 millioner dollar vil bli børsmeldt om kort tid.

Styreleder Espen Gundersen i Hexagon Purus trekker seg. Aksjen faller 1,5 prosent til 1,63 kroner.

Orkla faller 3,1 prosent til 111,30 kroner. Orkla India har til hensikt å selge inntil 22,84 millioner aksjer i forbindelse med en foreslått børsnotering av selskapet i India.