Oljefondet sier ja til milliardoppkjøp

Oljefondet vil stemme ja til italienske Mediobancas bud på Banca Generali på en generalforsamling 16. juni, melder Reuters.

Norges Bank Investment Management, som Oljefondet også er kjent som, eier 1,45 prosent i Mediobanca.

I april la Mediobanca frem et tilbud om å kjøpe Banca Generali fra forsikringsselskapet Generali for 6,3 milliarder euro.

Samtidig er Mediobanca selv gjenstand for et mulig overtagelsesbud – statlig støttede Banca Monte dei Paschi la i januar 13,3 milliarder euro på bordet for banken.

Støtte fra flere

Budet på Banca Generali krever godkjennelse fra aksjonærene i Mediobanca, og 16. juni vil det bli behandlet i en generalforsamling.

Flere andre institusjonelle investorer, som CalPers, Calvert og Praxis Investment Management, har signalisert at de vil støtte budet. Forvalteren Banca Mediolanum, som eier 3,5 prosent i Mediobanca, har også meddelt at de vil stemme ja til Banca Generali-budet, ifølge Reuters.

Den italienske forretningsmannen Francesco Gaetano Caltagirone, en ledende investor i Mediobanca, har imidlertid uttrykt motstand mot Banca Generali-budet. Han mener det fortsatt er uklarhet rundt viktige detaljer og ønsker en utsettelse av aksjonærenes avstemning.

Oljefondet skal forøvrig også ha stemt i favør av en emisjon i Monte dei Paschi i april, der provenyet skulle gå til finansieringen av budet på Mediobanca, ifølge nyhetsbyrået.

Mediobanca er en investeringsbank etablert i 1946, med hovedsete i Milano. Trieste-baserte Banca Generali ble etablert i 1998 og fokuserer på private banktjenester og forvaltning for personer med høy formue.