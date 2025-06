Knuste børsen i Q1: Her er ABGs favorittaksjer

Storebrand, kursmål 142 kroner, handles til 135,50 kroner, og det pekes på at skadeforsikring vil drive veksten videre, samtidig som andre forretningsområder også bedres. Til tross for sterk kursutvikling siden «liberation day» ser ABG fortsatt oppside, da aksjen handles med en P/E på 13,1, i nedre del av det historiske intervallet på 11–17 ganger inntjeningen. Samtidig prises aksjen med 20–30 prosent rabatt mot sammenlignbare selskaper.

Vend, tidligere Schibsted, har sikret seg «klar førsteplass» i markedet, og det er ventet betydelig vekst fremover. Selskapet har lansert en ny prismodell i Real Estate og Mobility fra januar 2025, der annonser på Finn koster 30–40 prosent mindre enn på Hemnet i Sverige, mens Mobility-annonser ligger rundt 50 prosent under internasjonale konkurrenter. Kostnadsfokuset omtales som en game-changer. Kursmålet er på 400 kroner, aksjen handles for 339,20 kroner.

Small cap-porteføljen

DOF Group blir anbefalt Kjøp av ABG med kursmål 135 kroner, mot kurs 90,50 kroner i skrivende stund. Meglerhuset trekker frem subsea/CSV som det sterkeste oljeservicesegmentet, med rater nær rekordnivåer og robust etterspørsel drevet av subseainstallasjoner og aktivitet på eksisterende felt. Omtrent 40 prosent av dagens markedsverdi ventes å bli distribuert til aksjonærene innen utgangen av 2027.

Elopak får også plass i small cap-porteføljen med kursmål 55 kroner hos ABG. Aksjen handles nå for rundt 45 kroner. Meglerhuset trekker frem den nye amerikanske fabrikken som nøkkeldriver for inntjeningen. Én produksjonslinje vil øke ebitda med 10 prosent, mens fire linjer kan løfte ebitda med 45 prosent og EPS med rundt 2 kroner pr. aksje. Samtidig stenger konkurrenten Pactive sin Kalamazoo-fabrikk, som sto for rundt 20 prosent av det amerikanske gable top-markedet.

Link Mobility blir beskrevet som en høy-kvalitets oppkjøpsmaskin, med to tredjedeler av inntektene fra ikke-sykliske markeder, lav kundefrafall (1–2 prosent) og sterk vekst i bruttomarginen og ebitda. ABG anslår at selskapet kan legge til 200 millioner kroner i årlig ebitda, noe som vil tredoble fri kontantstrøm pr. aksje fra 2024 til 2028. Kursmålet ligger på 35 kroner, mot kurs 26,00 kroner onsdag.

Nordic Semiconductor blir anbefalt kjøp med kursmål 150 kroner, mot dagens kurs på 139,40 kroner. Meglerhuset peker på at selskapets neste generasjons produkter ligger to år foran hovedkonkurrentene, med ledende BLE-chips og prosessorer som reduserer behovet for eksterne MCU-er, noe som gir kostnads-, plass- og energibesparelser. Nordic handles med 30 prosent rabatt mot semi-sektoren på EV/salg og 35 prosent rabatt på EBIT. Ved 1 milliard dollar i salg vil dette tilsvare 230–250 millioner dollar i EBIT, og med 20 ganger EBIT gir det en aksjeverdi på 260–280 kroner.

Zaptec trekkes frem som ledende innen elbillading med 80 prosent av salget utenfor Norge. Salgsveksten har vært imponerende, med 123 prosent vekst i 2021, 51 prosent i 2022 og 94 prosent i 2023, før et fall på 11 prosent i 2024 grunnet svakere elbilsalg og lagerjusteringer. Zaptec prises attraktivt på 11,3 og 6,6 ganger EV/EBIT for 2025 og 2026, med en årlig salgsvekst på 28 prosent, noe som gir omtrent 50 prosent oppside i aksjen.