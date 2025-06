ESB vil forenkle tilbakekjøp for bankene

Den europeiske sentralbanken (ESB) vil forenkle og fremskynde behandlingen av banker som ønsker å bruke overskuddskapital på tilbakekjøp av egne aksjer eller innløsning av gjeld, melder Bloomberg.

– Prosessene skal bli raskere og mer risikobaserte, blant annet ved hjelp av digitale verktøy, sa Claudia Buch, leder for ESBs tilsynsstyre, under en konferanse i regi av Goldman Sachs i Berlin.

Politisk press

Endringen kommer som svar på langvarig kritikk fra europeiske banker, som har ment at godkjenningsrutinene er for byråkratiske og tidkrevende. ESB lover nå tydeligere forventninger, standardiserte maler og kortere behandlingstid.

EU-politikere har i lengre tid presset på for å lette byrdene for banknæringen, i håp om at de kan bidra mer til økonomisk vekst. ESB har siden 2022 gjennomført en intern vurdering av tilsynsarbeidet, med mål om å øke effektiviteten uten å svekke bransjens robusthet.

– Vi må vite om reglene faktisk styrker bankenes motstandskraft, eller om de også har bivirkninger som lavere utlån eller høyere finansieringskostnader for realøkonomien, sa Buch.

Kapitalsterke banker belønnes

Europeiske banker har styrket kapitaldekningen betydelig siden finanskrisen, og mange har i senere år brukt overskuddskapital til utbytter og aksjetilbakekjøp. ESB erkjenner at slike tiltak kan være gunstige for investorer, så lenge bankene holder seg godt innenfor kapitalkravene.

– Godt kapitaliserte banker har bedre forutsetninger for å opprettholde stabile utbetalinger over tid. Banker som seiler tett på marginene, opplever ofte større kursvolatilitet og høyere finansieringskostnader, uttalte Buch.