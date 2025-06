Flere positive nyheter løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent, Dow Jones er opp 0,1 prosent mens S&P 500 har lagt på seg 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,44 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,1 prosent til 16,42.

USA/Kina

Kort tid før onsdagens handel tok til på Wall Street meldte president Donald Trump følgende på Truth Social:

«Vår avtale med Kina er ferdig, men avventer endelig godkjenning fra president Xi og meg. Vi får totalt 55 prosent toll, Kina får 10 prosent».

Samtidig beskriver Trump forholdet mellom USA og Kina som «excellent».

Inflasjon

Inflasjonen i USA var på 0,1 prosent på månedsbasis og 2,4 prosent på årsbasis i mai, viser ferske CPI-tall onsdag. Måneden før var tallene henholdsvis 0,2 og 2,3 prosent.

På forhånd var det ventet en prisvekst på 0,2 prosent månedsbasis og 2,5 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg.

– Dette er nok et tall som vitner om ganske svak konjunkturutvikling, slik også alle andre indikatorer i det siste har havnet på nedsiden. Nå er det rom for stimuli, og jeg ser for meg en samlet rentenedgang fra Federal Reserve på 1 prosentpoeng det neste året, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.