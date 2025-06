Gir blaffen i handelsavtale

Onsdag fokuserte finanspressen på handelsforhandlingene mellom USA og Kina, samt nye amerikanske inflasjonstall. På handelsfronten er møtene i London nå over, og partene ble hovedsakelig enige om å lage et rammeverk for å gjennomføre det som ble avtalt i Genève i mai.

President Trump erklærte på sin side at handelsavtalen nå er klar, og at det blir en 55 prosent tollavgift på alle kinesiske varer. Til gjengjeld skal kinesiske studenter få lov til å gå på amerikanske universiteter, og Kina får ta en 10 prosent tollavgift på import fra USA.

Også inflasjonstallene var interessante. Den årlige konsumprisveksten steg i mai til 2,4 prosent, fra 2,3 prosent i april og mot ventet 2,5 prosent. Kjerneinflasjonen holdt seg samtidig på 2,8 prosent, mens konsensusestimatet tilsa en økning til 2,9 prosent. Statistikken bidro til lavere lange renter og en økt sannsynlighet for at Fed kutter styringsrenten med minst 0,5 prosentpoeng før nyttår.

I Europa var Stoxx 600-indeksen nær uendret, mens amerikanske S&P 500 ved halv fem-tiden hadde lagt på seg 0,2 prosent. Rolls-Royce, som er best kjent for sine flymotorer, var et lyspunkt. Aksjen steg med mer enn 1 prosent, etter at det ble kjent at selskapet skal bygge Storbritannias første modulære miniatomkraftverk. En analytiker anslår at denne virksomheten over tid kan bli verdt minst 10 milliarder pund. Per i dag er Rolls-Royces børsverdi rundt 75 milliarder pund.

Inditex, som blant annet eier merkene Zara og Massimo Dutti, fikk derimot et kursfall på godt over 4 prosent. Kleskjempens topp- og bunnlinje skuffet i kvartalet som ble avsluttet 30. april, og dessuten varslet ledelsen at salgsveksten hittil i sommer er halvert fra samme periode i fjor. Usikkerhet rundt amerikanske tollavgifter ble nevnt, men det ble ikke gitt noe estimat for hvor stor denne effekten eventuelt er eller skal bli. USA er selskapets nest største marked.