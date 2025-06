Bred nedgang på Wall Street

Alphabet falt 0,7 prosent, mens Apple falt 1,9 prosent. Microsoft steg 0,4 prosent, mens Amazon falt 2 prosent.

Zuckerberg sitt Meta falt 1,2 prosent.

Tesla endte opp

Tesla-aksjen har stått i hard vær den siste tiden etter en offentlig maktkamp og ord-krig mot USAs president Donald Trump på sosiale medier forrige uke.

Elon Musk beklager nå flere av innleggene han publiserte i forrige uke mot Trump.

– Jeg angrer på noen av innleggene mine om president Donald Trump forrige uke. De gikk for langt, skriver Musk på X.

Tesla-aksjen steg marginale 0,1 prosent onsdag til 280,40 dollar.

Store bevegelser

Det er store bevegelser i oljemarkedet onsdag kveld. Nordsjøoljen bykser opp 4,3 prosent til 69,44 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 4,5 prosent til 67,88 dollar.

Ole-Rikard Hammer, Arctic Securities-analytiker, peker på fremgangen i samtalene mellom USA og Kina tidligere på dagen, eskalering mellom USA og Iran, samt fallende oljelagre.

– Kort sagt en perfekt storm, sier Hammer til Finansavisen.

Inflasjonstall

Inflasjonen i USA var på 0,1 prosent på månedsbasis og 2,4 prosent på årsbasis i mai, viser ferske CPI-tall onsdag. Måneden før var tallene henholdsvis 0,2 og 2,3 prosent.

På forhånd var det ventet en prisvekst på 0,2 prosent månedsbasis og 2,5 prosent på årsbasis, ifølge Bloomberg.

– Dette er nok et tall som vitner om ganske svak konjunkturutvikling, slik også alle andre indikatorer i det siste har havnet på nedsiden. Nå er det rom for stimuli, og jeg ser for meg en samlet rentenedgang fra Federal Reserve på 1 prosentpoeng det neste året, sier sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen