Roger Berntsen: Én faktor vil dominere nyhetsbildet

Kort tid før onsdagens handel tok til på Wall Street meldte president Donald Trump følgende på Truth Social:

«Vår avtale med Kina er ferdig, men avventer endelig godkjenning fra president Xi og meg. Vi får totalt 55 prosent toll, Kina får 10 prosent».

Samtidig beskrev Trump forholdet mellom USA og Kina som «excellent». Selv om onsdagens handel på New York-børsen startet i pluss, endte Nasdaq ned 0,5 prosent mens S&P 500 falt 0,3 prosent. Dow Dones var uforandret.

Viktige forhandlinger

Nordnet-analytiker Roger Berntsen understreker at det særlig er én faktor som ventes å dominere nyhetsbildet fremover: USAs forhandlinger med sine viktigste handelspartnere.

«Med en avtale på plass med Storbritannia, og et rammeverk etablert med Kina, er blikket nå rettet mot Europa. Det er nærliggende å tro at også en avtale med EU vil komme på plass, men det forutsetter både fremdrift og gjensidig tillit i forhandlingsrommet – noe som langt fra er garantert», skriver Berntsen i en rapport.

Analytikeren minner om at USAs finansminister Scott Bessent onsdag antydet at fristen for en EU-avtale – opprinnelig satt til 9. juli – kan bli forskjøvet, så lenge forhandlingene skjer «i god tro». Han mener det kan tolkes som et signal om pragmatisme, men også som en forlengelse av usikkerheten.

«Markedet liker forutsigbarhet. Signaler om fleksibilitet er derfor todelt: De kan både berolige og forvirre», skriver Berntsen.