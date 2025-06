Hovedindeksen på Oslo Børs ligger ned 0,3 prosent til 1.606,11 poeng etter noen timers handel torsdag ettermiddag.

Dagens bevegelser

Børsraketten Norbit ligger opp 5 prosent til 210 kroner ved lunsj. Pareto Securities har oppjustert kursmålet for aksjen fra 200 til 240 kroner. Siden årsskiftet har aksjen steget 117,4 prosent.

Arendals Fossekompani ligger opp 14,1 prosent til 146 kroner. Forsvarsvirksomheten utgjør rundt 19 prosent av selskapets samlede inntekter, noe ABG Sundal Collier mener mange har oversett.

– Jeg tror det er litt underkommunisert i markedet, sier ABG Sundal Collier-analytiker Daniel Vårdal Haugland til Finansavisen.

Integrated Wind Solutions (IWS) topper volumlisten etter at Sissener Canopus onsdag kveld kvittet seg med én million aksjer. Det tilsvarer nesten halvparten av fondets aksjer i selskapet. Sissener sitter nå igjen med 1,1 million aksjer, tilsvarende en eierandel på 2,75 prosent. Ved lunsjtider på Oslo Børs ligger IWS opp 1,7 prosent til 43,60 kroner.

Aker Carbon Capture ble tirsdag denne uken handlet eks. utbytte på 2,86 kroner, som kom etter at selskapet solgte sine 20 prosent i SLB Capturi til Aker. Justert for utbyttet doblet aksjen seg samme dag fra 7,2 til 14,4 øre, mens den i går steg 54,1 prosent. Torsdag har imidlertid kursen snudd, og aksjen ligger på ettermiddagen ned 14,6 prosent til 0,19 kroner.

Observe Medical meldte onsdag kveld at det har gjort en rettet emisjon på 72,89 millioner aksjer til en kurs på 0,5 kroner. Aksjen ligger ned 20,7 prosent til 0,88 kroner.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje (Brent spot) omsettes ved lunsjtider for 68,35 dollar, ned 1,6 prosent. Brent-oljen med levering i august omsettes for 68,76 dollar, ned 1,5 prosent.

Økt optimisme rundt nye handelsforhandlinger mellom USA og Kina, samt at frykten for eskalerende uro i Midtøsten har gitt markedet et nytt risikopåslag, bidrar til at pilene peker oppover igjen.

Equinor ligger opp 0,2 prosent til 257,70 kroner, mens Aker BP er opp 0,9 prosent til 258,30 kroner. Vår Energi styrkes 1,2 prosent til 32,32 kroner.