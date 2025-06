PE-fond snur: Vil ikke kuppe analytikere

JP Morgan truet nyansatte med sparken, dersom de godtok jobbtilbud de 18 første månedene etter oppstart.

Bakteppet var at private equity-fond snappet opp nyutdannede og tilbydde dem kontrakt med oppstart to år i framtiden. Grunnen til den forsinkede oppstarten var at de nyutdannede skulle få erfaring ved å gå gjennom analytikerprogram i de store investeringsbankene.

Det så JP Morgan seg lei på og skrev i et internt brev de ville sparke alle som skrev under hos andre innen 18 måneder etter oppstart.

Les også Truer med sparken I siste ledd i Wall Streets kamp mot private equity, truer nå JP Morgan nyansatte med sparken om de godtar nye stillinger før kontrakten deres går ut.

Det fikk pe-fondet Apollo til å ta grep. I et brev til studenter som Apollo hadde prøvd å snappe opp, skriver fondet i et brav at det «i år ikke vil gjennomføre formelle intervjuer eller gi tilbud til avgangselevene i 2027», ifølge Financial Times.

Apollo-sjef Marc Rowan uttalte i brevet: «Når noen sier noe som er beint frem sant, føler jeg meg overbevist til å være enig».

Apollo har sammen med PE-fondene TPG og KKR vært blant de mest aggressive på å flytte ansettelsesprosessen fremover, ifølge FT. Først fra høsten til sommeren, så til våren i perioden mellom de unge lovende er ferdige å studere og til de begynner i investeringsbankene i juli.

Uetisk praksis

JP Morgan-sjef Jamie Dimon har tidligere snakket høyt om hans syn på rekrutteringsprosessen til oppkjøpsfondene.

Dimon har blant annet kalt det «uetisk» og ment at det skaper interessekonflikter for nyutdannede som kan bli satt i situasjoner hvor de jobber med avtaler som involverer deres fremtidige arbeidsgiver.

ETIKEREN: Styreleder og adm. direktør i JP Morgan Chase, Jamie Dimon, mener situasjonen nyutdannede blir satt i av PE-fond er «uetisk». Foto: Bloomberg

Det å trene opp analytikere, for deretter å miste sine beste talenter til oppkjøpsfond, har også vært en frustrasjonskilde i flere andre investeringsbanker på Wall Street, ifølge FT.

De fleste bankene har imidlertid ikke truet med verken sparken, eller i det hele tatt snakket ut mot praksisen, mye fordi PE-fondene er viktige kunder for bankene.

Les også Jamie Dimon: – Snart kan det bli verre JP Morgan-sjef Jamie Dimon ser mørke skyer i horisonten for USAs økonomi.

Rowan mener også at praksisen setter de nyutdannede i en uheldig situasjon.

«Banksjefer, sammen med andre, har sagt det mange av oss har tenkt: rekrutteringen har krøpet tidligere og tidligere for hvert år, og det å be studenter ta karrierevakg før de virkelig forstår alternativene sine, gagner verken dem eller vår bransje.»

I brevet fra peker Apollo-sjefen også på at dersom kandidater må gjøre forhastede beslutninger, fører det til en stor gjennomflyt av personell som hadde vært mulig å unngå, og som ingen tjener på.

I brevet fra Apollo sier fondet imidlertid at det vil fortsette å holde kontakten med potensielle kandidater, og at det ser frem til «å gjenoppta kontakten i fremtiden».