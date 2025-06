BlackRock: Skal vokse kraftig utenfor børs

BlackRock har satt et mål om å hente inn 400 milliarder dollar til sine private investeringsenheter innen 2030. Målet inngår i en større plan for å vokse i markedet for alternative investeringer, hvor Blackstone, Apollo Global Management og KKR lenge har dominert, skriver Financial Times.

400 milliarder dollar tilsvarer om lag 4.000 milliarder kroner med dagens kurs.

Samtidig har konsernet en ambisjon om å øke sin totale markedsverdi fra 154 til 280 milliarder dollar, og løfte årlige inntekter til over 35 milliarder.

Satser tungt utenfor børs

For å posisjonere seg sterkere har BlackRock brukt nær 28 milliarder dollar på å kjøpe opp Global Infrastructure Partners (GIP) og dataleverandøren Preqin, og har i tillegg avtalt oppkjøp av kredittforvalteren HPS Investment Partners. Sistnevnte transaksjon er ventet å fullføres i juli.

Konsernsjef Larry Fink har pekt på at kundene i økende grad etterspør private investeringer. Da kjøpet av HPS ble annonsert, uttalte han at private markeder ikke lenger er en separat eksponering, men en integrert del av moderne porteføljer.

BlackRock forventer at over 30 prosent av inntektene vil komme fra private investeringer og teknologivirksomheten innen 2030 – opp fra 15 prosent ved utgangen av fjoråret. For å nå fundraising-målet må selskapet i snitt hente inn 65 milliarder dollar i året mellom 2025 og 2030.