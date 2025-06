Hovedindeksen på Oslo Børs lå flatt en halvtimes tid før stengetid, men endte dagen opp 0,3 prosent til 1.616,14 poeng etter en oppsving i slutthandelen. Det er for øvrig nok en all-time high, der børsen har satt ny rekord hver dag siden 4. juni.

Dagens bevegelser

Arendals Fossekompani steg 13,3 prosent til 145 kroner. ABG Sundal Collier minnet om at et datterselskap av Arendals Fossekompani tilbyr forsvarseksponering. Forsvarsvirksomheten utgjør rundt 19 prosent av selskapets samlede inntekter, noe meglerhuset mener mange har oversett.

– Jeg tror det er litt underkommunisert i markedet, sier ABG Sundal Collier-analytiker Daniel Vårdal Haugland til Finansavisen.

Børsraketten Norbit endte dagen opp 6,5 prosent til 213 kroner. Pareto Securities har oppjustert kursmålet for aksjen fra 200 til 240 kroner. Siden årsskiftet har aksjen steget 117,4 prosent.

Integrated Wind Solutions (IWS) topper volumlisten etter at Sissener Canopus onsdag kveld kvittet seg med én million aksjer. Det tilsvarer nesten halvparten av fondets aksjer i selskapet. Sissener sitter nå igjen med 1,1 million aksjer, tilsvarende en eierandel på 2,75 prosent. Aksjen endte opp 2,0 prosent til 43,70 kroner.

Aker Carbon Capture ble tirsdag denne uken handlet eks. utbytte på 2,86 kroner, som kom etter at selskapet solgte sine 20 prosent i SLB Capturi til Aker. Justert for utbyttet doblet aksjen seg samme dag fra 7,2 til 14,4 øre, mens den i går steg 54,1 prosent. Torsdag snudde imidlertid kursen, og aksjen endte ned 9 prosent til 0,20 kroner.

Observe Medical meldte onsdag kveld at det har gjort en rettet emisjon på 72,89 millioner aksjer til en kurs på 0,5 kroner. Aksjen endte ned 5,4 prosent til 1,05 kroner.

AF Gruppen har inngått en avtale om å demontere og resirkulere en 15.000 tonn tung plattform i den britiske sektoren av Nordsjøen. Aksjen endte dagen flatt på 154,60 kroner.

Oljeprisen

Ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 68,90 dollar, ned 2,5 prosent. Brent-oljen med levering i august ble omsatt for 69,12 dollar, ned 0,9 prosent.

Brent-oljen kan stige til over 100 dollar fatet dersom konflikten i Midtøsten eskalerer kraftig, skriver Bloomberg Intelligence i en analyse torsdag.

– I et verst tenkelig scenario kan stengningen av Hormuz-stredet forstyrre opptil 10 millioner fat daglig, noe som kan utløse alvorlig tilbudsbekymring og en panikkdrevet prisoppgang, skriver oljeanalytikerne Salih Yilmaz og Will Hares i Bloomberg Intelligence.

Børslokomotivet Equinor endte opp 1,6 prosent til 261,10 kroner, Aker BP opp 1,0 prosent til 258,50 kroner og Vår Energi endte dagen opp 1,7 prosent til 32,45 kroner.