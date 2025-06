Frykten er tilbake

Investorene hadde håpet på en snarlig slutt på Trumps handelskrig, og kanskje muligheter for et bedre samarbeid med Iran. I stedet har USAs atomforhandlinger med regimet i Teheran stanset, og landets utenriksdepartement evakuerer nå amerikanere i eller i nærheten av Iran. Det snakkes også om at Israel planlegger å angripe iranske atomanlegg.

På handelsfronten hevder Trump at det blir en 55 prosent tollavgift på alle kinesiske varer, samt at tollavgiftene på en rekke andre land skal jekkes opp i løpet av de neste par ukene. Nyhetene bidro til at det igjen er en «risk off»-holdning i markedet, og ved halv fem-tiden torsdag var både Europas Stoxx 600-indeks og amerikanske Dow Jones Industrial Average noe ned.

Gullprisen, som typisk stiger i perioder med økt geopolitisk risiko, bykset samtidig med nesten 2 prosent. Et par av verdens største gullgruveselskaper, Newmont Mining og Barrick Mining, fikk kursløft på 2–3 prosent. Målt i euro eller norske kroner var utviklingen imidlertid mindre imponerende, ettersom dollaren svekket seg med nesten 1 prosent mot disse valutaene.

En rekke aksjer ble dessuten påvirket av at et Air India-fly på vei til London krasjet kort tid etter avgang. Flyet var av typen Boeing 787-8 Dreamliner, en modell som også er mye brukt av blant andre American Airlines, United Airlines, British Airways-eieren IAG og danske Tui. Disse flyaksjene fikk kursfall på 2–8 prosent, mens Boeing-kursen stupte mer enn 5 prosent.

Reiselivssektoren ble også rammet av høyere oljepriser. Brentversjonen koster nå godt over 69 dollar fatet, noe som er 10 dollar fatet mer enn bunnen 5. mai.

Skuffende britisk BNP-vekst var en ytterligere negativ faktor. Landets økonomi krympet med 0,3 prosent fra mars til april, mens økonomene hadde ventet et fall på 0,1 prosent. Nedturen skal ha skyldtes USAs nye tollavgifter og skatteøkninger i Storbritannia.