Oppgang på Wall Street

Det amerikanske aksjemarkedet sendte de ledende børsene marginalt ned ved børsslutt onsdag, etter at USA og Kina er enige om rammeverket for en handelsavtale.

Torsdagens handel åpnet ned, men i ettermiddagstimene har børsene snudd til pluss. Handelsdagen er preget av flystyrten i India, hvor Boeing aksjen blir straffet.

Slik står det til med de tre toneangivende indeksene på Wall Street i 20-tiden:

Samleindeksen S&P 500 stiger 0,3 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er opp 0,2 prosent. Tek-indeksen Nasdaq stiger 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,36 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller stiger 1,7 prosent til 17,55.

Dagens bevegelser

På formiddagen styrtet et Boeing 787-Dreamliner fly med 242 passasjerer ned i et tettbebygd boligområde rett etter avgang fra flyplassen i Ahmedabad i India. Ifølge indiske medier er det sannsynligvis ingen overlevende blant passasjerene etter ulykken. Boeing-aksjen falt brått i førhandelen på Wall Street, og faller nå 4,1 prosent.

«Meme-aksjen» Gamestop faller 24,5 prosent etter at selskapet meldte at det skal selge konvertible seniorlån for 1,8 milliarder dollar. Inntektene skal ifølge selskapet brukes til generelle selskapsformål, inkludert investeringer, som kan inkludere bitcoin.

IT-selskapet Oracle leverte sterkere kvartalstall enn ventet, og stiger 13,7 prosent.

Makro

I forkant av børsåpningen ble det lagt frem tall for arbeidsledige i USA (jobless claims), som kom inn på 248.000 nye trygdesøkere. Det er mer enn analytikerne hadde estimert på forhånd, der konsensus lå på 240.000 søkere.

Samtidig kom det tall for produsentprisene i USA, som steg 0,1 prosent i mai, fra måneden før. På årsbasis var produsentprisene opp 2,6 prosent. Månedsveksten var litt under konsensus på 0,2 prosent, mens årsveksten ble som ventet.