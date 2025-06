Børsene faller etter Israels angrep på Iran

Natt til fredag har Israel gjennomført luftangrep mot iranske atomanlegg. Israel har uttalt at operasjonen vil pågå så lenge det er nødvendig. Iran har lovet kraftig motsvar, ifølge Bloomberg.

Situasjonen sender oljeprisen til himmels. Brent-olje med augustlevering er opp hele 9,33 prosent til 75,81 dollar fatet like før kl. 06, det største hoppet på over tre år.

– Markedet har i stor grad ignorert geopolitisk risiko det siste året, og denne utviklingen har vært en vekker om at disse risikoene er mer håndgripelige og overhengende enn mange forventer, sier Saul Kavonic, leder for energiforskning ved MST Marquee til CNBC.

– Det er mulig at disse angrepene kan kalibreres for å legge press på forhandlingene mellom USA og Iran, og at situasjonen deretter deeskalerer, påpeker han.

I Asia faller børsene etter angrepet. Shanghai Composite i Kina svakkes 0,72 prosent, CSI 300 er ned 0,76 prosent, mens Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,70 prosent.

I Japan er Nikkei ned 1,14 prosent, mens den bredere Topix-indeksen faller 0,99 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 1,39 prosent. I India svekkes Nifty 50 1,01 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,37 prosent, og Straits Times i Singapore går tilbake 0,49 prosent.