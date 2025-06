Dette skjer i dag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Batteriselskapet Morrow fikk i desember endelig det statlige lånet som skulle redde dem, men nå trenger de penger – igjen.

Selskapet sikret en lånepakke på 1,5 milliarder kroner, som var helt nødvendig for batterisatsingens fremtid, og som skulle sikre at Morrow var fullfinansiert. I årsrapporten for 2024 heter det imidlertid at Morrow trenger mer kapital innen et år for å være fullfinansiert.

Forvalter Martin Mølsæter har null eksponering mot USA i det globale fondet First Global Focus. Han sier USA oppfører seg som et land der alle varsellamper blinker rødt, og at det amerikanske aksjemarkedet dessuten er overpriset.

I stedet har Mølsæter økt eksponeringen i Kina, som han mener handles med stor rabatt. Hans nest største posisjon er likevel i Elkem på Oslo Børs, der han ser 70 prosent oppside.

Storebrand-forvalter Olav Chen og Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika, er helt uenige før rentemøtet neste uke. Nå inngår de veddemål, med fire flasker vin i potten.

Andreassen tror Norges Bank senker styringsrenten. Chen tror definitivt ikke det. Hvis det blir rentekutt, får Andreassen tre flasker rødvin av Chen. Hvis renten holdes uendret, må Andreassen ut med én flaske rødvin til Chen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Høyre-leder Erna Solberg. Velgerne ser på Solberg som mange i USA så på president Joe Biden før valget. Man så noe svakt som ingen turte røre. For USA ble resultatet Trump og et rent republikansk flertall. Verre kunne det ikke gå.

Det er under tre måneder igjen til valget. Skal Solberg ha den minste sjanse, må hun legge bort hanskene og tantefremtoningen. Høyre trenger bråk og meningsbryting som får mange av de flyktede Høyre-folkene tilbake, skriver Hegnar.

