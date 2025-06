Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at oljeprisen har steget markant siden i går, etter at Israel i natt gjennomførte et angrep på iransk infrastruktur knyttet til landets atomprogram. Det har umiddelbart økt den geopolitiske risikoen i en allerede spent region.

«Samtidig er USA og Iran midt i forhandlinger om en potensiell ny atomavtale, som – dersom forhandlingene lykkes – kan åpne for økt eksport av iransk olje. Iran er i dag underlagt omfattende økonomiske sanksjoner grunnet sitt atomprogram. En slik avtale kan gi økt tilbud og dempe prisene, men situasjonen er nå preget av sterk usikkerhet og høy volatilitet», skriver analytikeren.

«Markedet priser i øyeblikket inn risikoen for en eskalering som kan forstyrre oljeforsyningen gjennom Hormuz-stredet – verdens viktigste flaskehals for olje, hvor rundt 20 prosent av global produksjon passerer daglig. Historisk har lignende hendelser gitt umiddelbare og kraftige utslag i oljeprisen», fortsetter Berntsen.

Han påpeker at når diplomatiske spor og militære handlinger skjer samtidig, blir markedsforventningene binære.

«Enten ser man for seg økt tilbud og prisfall, eller eskalering og prishopp. I slike scenarier reagerer markedet ikke på realiserte konsekvenser, men på mulige disrupsjoner», skriver Berntsen.

Oljeprisen

Natt til fredag har Israel gjennomført luftangrep mot iranske atomanlegg. Israel har uttalt at operasjonen vil pågå så lenge det er nødvendig. Iran har lovet kraftig motsvar, ifølge Bloomberg.

Som et svar har Iran nå sendt over 100 droner mot Israel.

Situasjonen sender oljeprisen til himmels. Brent-olje med augustlevering er opp hele 7,92 prosent til 74,85 dollar fatet like før kl. 08. På det meste har oljeprisen i dag vært oppe i 78,50 dollar fatet.

– Markedet har i stor grad ignorert geopolitisk risiko det siste året, og denne utviklingen har vært en vekker om at disse risikoene er mer håndgripelige og overhengende enn mange forventer, sier Saul Kavonic, leder for energiforskning ved MST Marquee til CNBC.

Asia

I Asia faller børsene etter angrepet. Shanghai Composite i Kina svakkes 0,72 prosent, CSI 300 er ned 0,76 prosent, mens Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,70 prosent.