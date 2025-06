(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpner opp fredag. I natt gjennomførte Israel luftangrep mot iranske atomanlegg , og uttaler at operasjonen vil pågå så lenge det er nødvendig. Som et svar har Iran nå sendt over 100 droner mot Israel.

Etter 12 minutters handel står hovedindeksen i 1.628,55, opp 0,76 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Angrepet sendte tidlig på morgenkvisten oljeprisen rett til værs, og Brent-oljen med august-levering var på det meste omsatt før 78,50 dollar fatet. Prisene har siden falt litt tilbake, og Brent-oljen er nå opp 7,27 prosent til 74,40 dollar fatet, mens WTI-oljen styrkes 7,72 prosent til 73,29 dollar.

Equinor stiger nå 4,14 prosent til 271,90 kroner, mens Aker BP styrkes 4,76 prosent til 270,80 kroner. Vår Energi styrkes 4,16 prosent til 33,80 kroner. DNO legger på seg 3,68 prosent til 13,80 kroner.

Oljeprisoppgangen gir en knippe aksjer på Oslo Børs økt inntjening. For resten ser det ikke like lyst ut, mener aksjestrateg i DNB Paul Harper.

Andre bevegelser

Om Hormuzstredet stenges kan tankratene stige kraftig. Etter nattens angrep har risikoen steget kraftig, og Frontline stiger nå 7,50 prosent til 194,35 kroner.

BW LPG styrkes 5,17 prosent til 120,00 kroner, MPC Container Ships legger på seg 2,61 prosent til 16,92 kroner.

Sentia har fredag første noteringsdag på Oslo Børs. Nykommeren starter med en oppgang på 14,00 prosent til 57,00 kroner.