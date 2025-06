Våpen- og oljeaksjer opp

Israels angrep på Iran, med påfølgende hevntokt fra det iranske forsvaret, har allerede hatt dramatiske virkninger på finans- og råvaremarkedene. Fredag ettermiddag var Brentprisen opp med 7 prosent, til 74 dollar fatet. Også prisen på gull, en tradisjonell «trygg havn», klatret kraftig, mens dollaren styrket seg.

Dersom oljeprisen holder seg på disse nivåene, ligger inflasjonsutviklingen klart an vil å utvikle seg annerledes enn det sentralbankene og økonomene så for seg for bare få dager siden. Derivatmarkedet priser allerede inn en høyere sannsynlighet for at Fed bare gjennomfører ett enkelt rentekutt før utgangen av året, men to senkinger er fremdeles hovedscenarioet.

I aksjemarkedet var effekten av den tiltagende konflikten mellom Israel og Iran ganske ulik fra land til land. For eksempel svekket den tyske Dax-indeksen seg med 1,4 prosent, mens fallet for britiske Ftse bare var 0,4 prosent. I USA var S&P 500 ved halv fem-tiden rundt 1 prosent lavere.

Blant enkeltaksjene var våpen- og oljeprodusenter dagens store vinnere. BP, Shell, Eni, Chevron og Occidental Petroleum fikk kursløft på 1–3 prosent, mens oppgangen for leverandører av krigsutstyr, som Bae Systems, Saab og Rheinmetall, ble på rundt 3 prosent.

I motsatt ende av avkastningsskalaen fant vi reiserelaterte aksjer, inkludert Carnival, Air France, British Airways-eieren IAG og Lufthansa. Her ble kursfallene på 3–6 prosent. Selskapene vil ikke bare rammes av høyere drivstoffkostnader, men flere har dessuten stanset reiser til og fra Israel. I USA sank United Airlines og Delta Air Lines med 4–5 prosent.

Utenfor disse sektorene gikk Electrolux mot strømmen, med en kursoppgang på 6 prosent. Danske Bank hevder at den svenske hvitevareprodusenten vil dra nytte av Trumps seneste handelspolitiske grep. Dette skyldes at de fleste asiatiske konkurrentene i det amerikanske markedet vil rammes av økte tollavgifter på utenlandsk stål og aluminium, mens selskaper med amerikanske fabrikker, som Electrolux, unngår dette.