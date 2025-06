Uro i Midtøsten sendte pilene bratt nedover på New York-børsen på ukens siste handelsdag. De amerikanske hovedindeksene avsluttet uken i rødt etter meldinger om eskalerende angrep mellom Israel og Iran, samtidig økte frykten markant.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 1,1 prosent til 5.976,94. Industritunge Dow Jones falt 1,8 prosent til 42.197,8 og teknologiindeksen Nasdaq falt 1,3 prosent til 19.406,83.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,4 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 19,6 prosent til 21,6.

Israel/Iran

Fredag morgen skrev president Donald Trump på plattformen Truth Social at det allerede var planlagt flere angrep på Iran:

«Det har allerede vært store ødeleggelser og mange døde, men det er fortsatt tid til å stanse dette blodbadet. De neste angrepene er allerede planlagt og vil bli enda mer brutale. Iran må inngå en avtale før det ikke er noe igjen, og redde det som en gang var kjent som det iranske imperiet. Ikke mer død, ikke mer ødeleggelse, bare gjør det, før det er for sent», skrev han.

Israels militære (IDF) meldte fredag om at et ytterligere angrep ble utført på atomanlegget i Ishafan, sentralt i Iran. Rett over klokken 20 gjengjeldte Iran angrepet med å sende raketter mot Israel.

Les også Trump: – Vi visste alt om angrepet Israel bekrefter fredag ettermiddag at USA ble varslet i forkant av angrepet på Iran. – Vi visste alt, sier Trump.

Bevegelser

Israels angrep på Iran sendte oljeprisene rett opp, og forsvarsaksjer fikk seg en oppsving i Europa.

Det gjaldt også i USA, der forsvarsaksjer som RTX steg 3,3 prosent, Northrop Grumman steg 3,9 prosent, Lockheed Martin steg 3,7 prosent og L3Harris Technologies steg 2,6 prosent.

Blant oljeaksjene steg Chevron 0,7 prosent og Exxon Mobil 2,2 prosent, mens ConocoPhillips endte opp 2,4 prosent.

Reiserelaterte aksjer som flyaksjer og cruise falt bredt etter angrepet, der investorer frykter at en høy oljepris vil sende drivstoffkostnadene opp.

Cruiseaksjene Carnival falt 4,9 prosent, Norwegian Cruise Line falt 5 prosent, og Royal Caribbean Cruises falt 2,8 prosent.

Blant flyaksjene falt United Airlines 4,4 prosent, Delta Air Lines 3,8 prosent og American Airlines 4,9 prosent.

Mag 7-aksjene hadde en dårlig dag på børs fredag: Tesla steg 1,9 prosent, mens Alphabet falt 0,6 prosent. Amazon endte ned 0,5 prosent og Apple falt 1,4 prosent. Meta falt 1,5 prosent, Nvidia falt 2,1 prosent og Microsoft endte ned 0,8 prosent.

Olje og gass

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent steg 5,2 prosent, til 70,2 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 7,4 prosent til 73,1 dollar fatet.

Den amerikanske naturgassen steg 3,1 prosent til 3,6 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 3,2 prosent til 37,5 euro/MWh.