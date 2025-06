En ny regnskapsrapport som Reuters har fått tilgang til viser at president Donald Trump hadde inntekter på over 600 millioner dollar i fjor, omtrent 5,95 milliarder kroner gitt dagens kurs.

Ifølge nyhetsbyrået skal inntektene stamme fra alt fra kryptovaluta, eiendom, lisensiering og andre virksomheter. Totalt har det regnet seg frem til at presidenten sitter på eiendeler til 1,6 milliarder dollar, rundt 15,86 milliarder kroner.

Rapporten viser at det et særlig Trumps satsing på kryptovaluta som har bidratt stort til formuen hans, til tross for at den ikke dekker familiens nyere kryptosatsinger.

Raker inn på krypto

Ifølge Reuters så skal meme-tokenet som Trump lanserte i år, kalt $TRUMP, generert rundt 320 millioner dollar i gebyrinntekter fra handel og transaksjoner, men det er uklart hvor mye av dette som faktisk har tilfalt Trump selv eller hans selskaper.

Ellers skal Trump ha tjent over 400 millioner dollar fra det desentraliserte finansselskapet World Liberty Financial.

Videre oppga presidenten inntekter på litt over 57 millioner dollar fra tokensalg hos World Liberty Financial, samtidig som han oppga å sitte på nesten 16 milliarder «governance-tokens» i selskapet. Trump er også involvert i mining av bitcoin og ETF-er.

Golf og investeringer

Ser man på eiendelene utenom kryptovaluta, er formuen knyttet til eiendom og hans eierandel i Truth Social-eieren Trump Media & Technology Group.

Blant annet har presidenten klokket inn 217,7 millioner dollar i inntekter fra hans eiendommer og tre store golfbaner i Florida.

Rapporten viser også 12 millioner dollar i inntekter fra passive investeringer, fordelt på eiendeler verdt minst 211 millioner dollar. De største investeringene var i alternative fond forvaltet av Blue Owl Capital Corp, samt i statsobligasjonsfond forvaltet av Charles Schwab og Invesco.

Ifølge Reuters oppga rapporten bare intervaller for verdier og inntekter, og nyhetsbyrået har derfor forholdt seg til de laveste summene som ble oppgitt. Det betyr at de faktiske verdiene av Trumps eiendeler og inntekter sannsynligvis er høyere.