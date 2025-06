Når så kronekursen i tillegg er forholdsvis svak, mener vi det ligger an til ubehagelige norske inflasjonstall utover i annet halvår – også drevet av globale tollsatser som i seg selv trekker prisene på norske importvarer opp. Vi deler derfor Nordea Markets’ pengepolitiske grunnsyn om at noen norske rentekutt ikke er innen rekkevidde hverken i år eller neste år. Vi åpner dessuten opp for at kommende prisstigningstall vil ligge godt over sentralbankens inflasjonsmål, noe som kan utløse en debatt om det faktisk er behov for nye renteøkninger. Våre rentesynspunkter gir uansett klare føringer for hvordan vi setter opp Kapital-porteføljen fremover.

Nye sparebankoppganger venter

For uansett hvordan man vrir og vender på det, synes lønnsomhetsutsiktene å forbli svært lovende for hele bredden av den norske sparebanksektoren. Gitt utsikter til en lengre periode med fortsatt høye rentenettoer, kombinert med en sterk nasjonaløkonomi som borger for lave utlånstap, bør alt ligge til rette for fortsatt råsterke sparebankresultater. Vi velger derfor å beholde både SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge i Kapital-porteføljen. Begge leverte imponerende førstekvartalstall med tilhørende konsernlovnader om fortsatt sterke utbytteutbetalinger. For investorene skal tilgodeses – begge bankene leverer årlige dividendegrader på rundt seks prosent, noe som er helt i toppsjiktet på Oslo Børs, målt på tvers av de ulike sektorklassene.

Uansett, en vennlig eierpolitikk gir god underliggende kursstøtte for deres respektive egenkapitalbevis, papirer som så langt i år har steget adskillig mer enn børsen for øvrig. SpareBank 1 Nord-Norge, der investor John Fredriksen er blant hovedeierne, leder an med en utbyttejustert avkastning på over 30 prosent siden årsskiftet. Ikke tilfeldig, tenker vi, med tanke på at banken har en av de høyeste egenkapitalavkastningsratene i Norden – samtidig som enkelte meglerhus betrakter banken som en alliansepartner. – SpareBank 1 Nord-Norge kan være en attraktiv fusjons- og oppkjøpspartner, og kan spille en nøkkelrolle i en eventuell fremtidig bankkonsolidering i Norge på grunn av sin attraktive inntjening og markedsposisjon, skrev ABG Sundal Collier nylig.

Subsea 7-oppgangen tiltar

Stadig flere investorer får nå øynene opp for hvor underpriset Subsea 7 er, noe vi også påpekte i en egen aksjeanalyse i Kapital utgave 21. På bare få uker har kursen steget over ti prosent, særlig støttet av en sterk førstekvartalsrapport som blant annet viste at nær 80 prosent av inneværende års estimerte omsetning allerede var sikret, med utgangspunkt i en ordrebok på over 11 milliarder dollar. Sterke, løpende utbytter appellerer også til nye investorklasser – ikke overraskende, med tanke på at undervannsentreprenørgiganten bare for inneværende år vil utbetale tre og en halv milliard kroner til sine aksjonærer. Men Subsea 7-kursen, mener vi, har langt mer å gå på, også drevet av pågående driftsmarginforbedringer, en historisk sterk ordrebok samt den forestående fusjonen med Saipem – en sammenslåing vi vurderer at både Subsea 7- og Saipem-eierne vil tjene godt på.

I sum gjør vi ingen justeringer og beholder dermed både Subsea 7, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 Nord-Norge, Nordic Semiconductor og Atea i Kapital-porteføljen. Etter en førstekvartalsrapport som viste et driftsresultat på 281 millioner kroner, mot ventede 260 millioner, har IT-selskapet Atea fått ordentlig vind i seilene på Oslo Børs. Det tror vi selskapet vil fortsette å ha, gitt toppledelsens anslag om en årsomsetning på hele 1,4 milliarder kroner, tilsvarende en årsvekstrate på rundt 15 prosent, noe som igjen gir rom for nye, sterke utbytterunder.