Ser lyspunkter i fornybarsektoren

SpareBank 1 Markets forblir relativt nøytralt til «fornybaraksjer» generelt, og har kjøpsanbefalinger på færre enn halvparten av selskapene i sitt dekningsunivers.

– «Fornybarsektoren» beskriver i stadig mindre grad en samlet gruppe – selskapene som tradisjonelt er blitt plassert i denne kategorien har i dag svært ulike forretningsmodeller, verdidrivere og kostnadsstrukturer, påpeker Næss.

– Dette innebærer at grundig selskapsforståelse er avgjørende for å navigere i sektoren.

Kritisk å tjene penger

Analytikeren har merket seg at lønnsomhet er et fellestrekk for fornybarselskapene som har klart seg best gjennom de seneste årenes fall i fornybarsektoren.

For tiden er Elmera blant favorittene, delvis fordi markedets bekymringer rundt Norgespris anses som overdrevne.

– I høringsnotatet fremgår det tydelig at strømleverandørene er en del av løsningen, utdyper Næss.

– «Churn» er på rekordlave nivåer og vi tror faktisk at Norgespris kan åpne for verdiskapende oppkjøpsmuligheter for Elmera.

Også Elmera-aksjens prising på 7–8 ganger inntjeningsestimatet i 2025 og 2026 regnes som attraktiv, og det samme gjelder utbytteavkastning på nær 10 prosent. Næss viser til selskapets betydelige vekstpotensial i Norden og muligheten for verdiskapende oppkjøp i Norge.

Ser intensiv utbygging

Scatec-aksjen handler ikke lenger med en vesentlig rabatt til operasjonelle kraftanlegg, men Næss er fremdeles «bull» på aksjen.

– Kapitalstrukturen er betydelig bedret de seneste tolv månedene, og selskapet vil over de neste to årene doble sin operasjonelle produksjon, forklarer han.

– Med rekordlave solcellepanel- og batteripriser går Scatec inn i sin mest intensive utbyggingsfase noensinne under svært gunstige forutsetninger.

Hexagon Composites-aksjen har på sin side slitt, etter at guidingen for 2025 skuffet.

– Imidlertid investerer man ikke i selskapet for 2025-resultatene, sier Næss.

– Det er en markedsleder i et segment som trolig vil minst doble seg – og mulig mangedoble seg – i løpet av få år.

KAN VÆRE LØNNSOMT: Fra et av Scatecs solcelleanlegg i Sør-Afrika. Aksjen får en kjøpsanbefaling av SpareBank 1 Markets. Foto: Scatec

Svært høy short-andel

Analytikeren viser videre til at short-andelen i Hexagon Composites er høy, noe som kan bidra til en «short-skvis» i aksjen.

– Markedssentimentet kan snu veldig fort, dersom selskapet mottar én eller to vesentlige ordrer i tilknytning til den nye naturgassmotoren i USA, sier han.

For øvrig er SpareBank 1 Markets negativ til utstyrsleverandører inn mot fornybarsektorene, spesielt innenfor elektrolyse og vind.

– Førstnevnte fordi det er et enormt tilbudsoverskudd, og sistnevnte fordi konkurransen mot Kina vil bli svært utfordrende, forklarer Næss.

– Ingen av de vestlige turbinprodusentene har tjent særlig penger i et oligopol, og de vil neppe tjene mer når kineserne gradvis kommer inn i det europeiske markedet.