Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at den væpnede konflikten mellom Israel og Iran har dominert nyhetsbildet gjennom helgen, men oljeprisen har likevel holdt seg relativt stabil rundt nivåene fra fredag.

«Donald Trump har antydet at en avtale mellom partene kan være innen rekkevidde, men foreløpig er det ingen konkrete tegn til bevegelse i den retningen. Det er likevel rimelig å anta at det jobbes intenst – i alle fall fra amerikansk side – med å forhindre ytterligere eskalering», skriver analytikeren.

Han påpeker at spillteoretisk sett har Israel og Iran trolig et begrenset handlingsrom, nettopp fordi flere indirekte, men langt mektigere aktører (bl.a. USA, Russland, Kina og Saudi-Arabia) har egne interesser i konflikten.

«Det strategiske landskapet er trangt, og ingen av partene ønsker å tape ansikt. Dette kan bidra til en fastlåst situasjon, der risikoen for eskalering forblir reell, selv om direkte markedsreaksjoner uteblir», skriver Berntsen.

Han mener at for investorer er dette en påminnelse om at fravær av volatilitet ikke nødvendigvis betyr fravær av risiko – særlig i energisektoren, forsvar og geopolitisk sensitive markeder.

«Foruten de geopolitiske spenningene i Midtøsten, vil denne uken i stor grad også handle om rentepolitikk. Både den amerikanske (Fed), britiske (BoE), svenske (Riksbanken) og norske (Norges Bank) sentralbanken avholder rentemøte denne uken, noe som har potensial til å bevege både aksjemarkedene og valutamarkedene», påpeker Berntsen.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia mandag morgen. Investorene vurderer nå de økende spenningene mellom Israel og Iran, samt en rekke ferske nøkkeltall fra Kina.

I Japan stiger nå Nikkei 1,11 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,68 prosent.

Fra Kina har det kommet en rekke nøkkeltall, som blant annet detaljhandelen, som steg 6,4 prosent i mai. På forhånd var det ventet en vekst på 5,0 prosent. Landets industriproduksjon steg 5,8 prosent i forrige måned, mens det her var ventet en vekst på 6,0 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer mandag marginale 0,05 prosent, CSI 300 er ned 0,06 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 0,12 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er mandag morgen opp 1,01 prosent til 74,98 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,15 prosent på 73,82 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Uro i Midtøsten sendte pilene bratt nedover på New York-børsen på ukens siste handelsdag. De amerikanske hovedindeksene avsluttet uken i rødt etter meldinger om eskalerende angrep mellom Israel og Iran, samtidig økte frykten markant.

Den brede S&P 500-indeksen endte ned 1,1 prosent til 5.976,94. Industritunge Dow Jones falt 1,8 prosent til 42.197,8 og teknologiindeksen Nasdaq falt 1,3 prosent til 19.406,83.

Israels angrep på Iran sendte oljeprisene rett opp, og forsvarsaksjer fikk seg en oppsving i Europa. Det gjaldt også i USA, der forsvarsaksjer som RTX steg 3,3 prosent, Northrop Grumman steg 3,9 prosent, Lockheed Martin steg 3,7 prosent og L3Harris Technologies steg 2,6 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs steg 0,7 prosent til 1.627,37 poeng på ukens siste handelsdag. Hovedindeksen får med det ny rekordnotering for 7. dagen på rad.