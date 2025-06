Stjernetrader: Frykter langvarig konflikt

JPMorgans anerkjente tradingdesk, Market Intelligence, ledet av Andrew Tyler, har mandag flippet fra taktisk bullish til taktisk forsiktig.

– Vi skifter vårt syn til taktisk forsiktig, med økt risiko for en pullback etter antatt økt volatilitet på tvers av flere aktivaklasser, samtidig som posisjoneringen blir stadig mer anstrengt.



Banken understreker likevel at fundamentet for et bullmarked fortsatt er intakt på lengre sikt, forutsatt at det gis tolllettelser og dagens tollnivåer opprettholdes.

Trenger Midtøsten-avklaring

– Vi tror at mye av bull-caset fortsatt gjelder, men det er fornuftig å være mer konservativ med risiko inntil vi får mer klarhet i USAs involvering i Midtøsten, energipriser, renteutviklingen og dollaren, skriver JPMorgan.

Geopolitiske spenninger, særlig konflikten mellom Israel og Iran, er en sentral årsak til den forsiktige holdningen. Ifølge rapporten har Trump indikert at USA kan bli involvert, samtidig som han åpner for at Russland kan megle i konflikten.

– Dersom konflikten eskalerer til regimeskifte, kan dette bli en flermåneders konflikt, heter det.

Meglerhuset ser også risiko for en kortvarig inflasjonsøkning, spesielt hvis oljeprisen skulle stige kraftig.

Til tross for usikkerheten peker JPMorgan på at en eventuell nedgang kan skape gode inngangsmuligheter.

– Eventuell konsolidering vil trolig være begrenset, og vi ser en «buy-the-dip»-mulighet ved tilbakefall, skriver Tyler.

Anbefalinger

På sektornivå anbefaler banken en forsiktig vri med økt vekt på råvarefokuserte land som Australia og Latin-Amerika, defensive sektorer fremfor sykliske, samt visse segmenter innen teknologi og helsesektoren.

Banken anbefaler videre long posisjoner innen energi, bioteknologi, edle metaller, basemetaller og forsvarsaksjer, ettersom eskalering i Midtøsten og Ukraina kan føre til høyere energipriser og økt etterspørsel etter sikkerhet.

– Kombinasjonen av konflikten i Midtøsten og russiske angrep på ukrainske raffinerier øker sannsynligheten for betydelig høyere energipriser, skriver JPMorgan.