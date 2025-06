Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,4 prosent til 1.633,46 poeng på ukens første handelsdag, nok en all-time high.

Siden fredagens omfattende israelske angrep mot hundrevis av mål i Iran har konflikten eskalert mellom de to militærmaktene. Eskaleringen sendte oljeprisen opp mandag morgen, men siden har den snudd ned.

Rett før børsens stengetid meldte avisen Wall Street Journal at Iran ønsker å forhandle med Israel så fort som mulig, og deeskalere konflikten.

Det sendte oljeprisen brått ned, og ved børsens stengetid ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt for 70,79 dollar, ned 4,0 prosent. Brent-oljen med levering i august ble omsatt for 71,69 dollar pr. fat, ned 3,5 prosent.

SEB-analytiker Bjarne Schieldrop skrev tidligere på dagen at Brent-prisen er «bemerkelsesverdig lav» til tross for Midtøsten-konflikten og en overhengende fare for eskalering.

Equinor falt 0,2 prosent til 272,90 kroner. Aker BP steg 0,1 prosent til 273,30 kroner, mens Vår Energi endte opp 1,0 prosent til 33,41 kroner.

Snudde ned

Uroen i Midtøsten ga utslag på shippingaksjene på børsen, som lenge så ut til å stige. Kort tid før stengetid kom meldingen om forhandlingene, og shippingselskapene snudde ned.

Frontline endte ned 1,8 prosent til 185 kroner. Fredag endte aksjen opp 4,3 prosent, etter nyheten om at Iran truet med å stenge Hormuz-stredet.

MPC Container Ships falt 2,3 prosent til 16,66 kroner. Hafnia endte dagen ned 0,1 prosent til 54,30 kroner, mens Okeanis Eco Tankers falt 1,5 prosent til 229,50 kroner.

BW LPG steg 0,5 prosent til 117,40 kroner, og Stolt-Nielsen falt 1,9 prosent til 260,50 kroner.

Thor Medical har signert en femårig avtale for levering av Thorium-228 til en global leder innen målrettet alfaterapi. Den utgjør en omsetning på rundt 200 millioner kroner, og til sammenligning er selskapets markedsverdi på om lag 900 millioner kroner. Aksjen endte dagen med en oppgang på 11,9 prosent til 2,96 kroner.

Hexagon Purus har inngått en flerårig leveringsavtale med Hino Trucks om produksjon av batterielektriske klasse 6 og 7-lastebiler for det amerikanske markedet. Aksjen endte dagen opp 13,2 prosent til 1,81 kroner.

Flyselskapet Norse endte ned 6,3 prosent til 6,75 kroner mandag ettermiddag. Selskapet meldte i morgentimene om en ny låneavtale på 20 millioner dollar.

Kitron endte dagen ned 1,7 prosent til 56,40. Meglerhuset ABG nedgraderer forsvarsaksjen fra kjøp til hold i en fersk analyse, og justerer kursmålet opp til 57 fra 55 kroner.

Smartcraft har startet en prosess for mulig overføring av selskapets aksjenotering fra Oslo Børs til Nasdaq Stockholm. Aksjen endte dagen opp 5,1 prosent til 26,60 kroner.