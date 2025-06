Motehus ledet rekylen

Konflikten mellom Israel og Iran fortsetter, men mandag ettermiddag hadde finans- og råvaremarkedene reversert endel av fallene fra sent i forrige uke. Europas Stoxx 600-indeks var opp med 0,4 prosent, mens amerikanske S&P 500 hadde lagt på seg 1,2 prosent. Samtidig sank prisene på olje og gull. Evig optimistiske investorer satser på at krigen ikke fører til mer omfattende og langvarige forstyrrelser i det globale oljetilbudet. Flere meglerhus og banker regner med at den vil være over om noen få uker, samt at USA ikke blir trukket inn i ytterligere grad.

Blant enkeltaksjene i vår del av verden fikk Gucci-eieren Kering et kursløft på 12 prosent. Selskapet har klart å hyre inn en ny toppsjef, Luca de Meo, fra bilprodusenten Renault. Den 58 år gamle italieneren er kjent som en ekspert på merkevarebygging og markedsføring, og han skal lede Kerings videre snuoperasjon. Konsernet han forlot, Renault, var blant Stoxx 600-indeksens største tapere, med et kursfall på 7 prosent.

I USA var U.S. Steel-kursen opp med mer enn 5 prosent ved halv fem-tiden. Oppgangen skyldtes at president Trump før helgen godkjente japanske Nippon Steels oppkjøp av den Pittsburgh-baserte stålprodusenten. En betingelse var at USAs myndigheter av «sikkerhetspolitiske årsaker» I skal ha «full kontroll» over den amerikanske virksomheten. I Tokyo var Nippon Steels aksjekurs ned med godt over 1 prosent.

For øvrig ble det kjent at lønnsutgiftene i eurosonen økte med 3,4 prosent på årsbasis i første kvartal, mot ventet 3,2 prosent. I tillegg stupte en indeks for delstaten New Yorks industrisektor i juni til minus 16, noe som var det nest laveste nivået på to år. På forhånd var indeksen ventet å stige til minus 5,5, fra minus 9,2 i mai. Enkelte underindekser tyder på at vi begynner å se virkningene av Trumps nye tollavgifter, samt vedvarende usikkerhet rundt USAs handelspolitikk.