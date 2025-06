Markant oppgang på Wall Street

Mandagens handel åpnet i grønt og fortsetter oppgangen utover ettermiddagstimene. Handelsdagen er preget av den eskalerende konflikten i Midtøsten.

Slik står det til med de tre toneangivende indeksene på Wall Street i 19-tiden:

Samleindeksen S&P 500 stiger 1 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones er opp 0,8 prosent. Tek-indeksen Nasdaq stiger 1,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,24 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 7,4 prosent til 19,28.

Midtøsten

Mandag angrep Israel IRIB, Irans statlige TV- og radiokringkaster. Ikke lenge etter angrepet varslet Iran sitt største motangrep mot Israel noensinne.

«Amerikanske aksjer falt fredag etter at Iran gjennomførte et massivt missilangrep mot israelske mål, i gjengjeldelse for Israels tidligere angrep på Teherans militære og atomrelaterte anlegg. Angrepet, som omtales som Irans kraftigste hittil, førte til økte geopolitiske spenninger og frykt for videre eskalering i regionen», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen mener Israel og Iran har et begrenset handlingsrom. Årsaken til det er at flere indirekte, men langt mektigere aktører, som USA, Russland, Kina og Saudi-Arabia, har egne interesser i konflikten.

Gucci-eier stiger på nyheter

Kering-aksjen stiger kraftig mandag etter nyheter om at selskapet får en ny konserndirektør.

Motehuset, som blant annet eier luksusmerkene Gucci og Saint Laurent, meldte mandag at Luca de Meo blir ny administrerende direktør.

Meo, som inntil nylig var konserndirektør i det franske bilmerket Renault, tok farvel med selskapet søndag.

Kering-aksjen stiger 11,8 prosent på nyheten.

Fed

Onsdag offentliggjør den amerikanske sentralbanken sin nye rentedom. Ifølge Handelsbanken er det ventet at renten holdes i ro, samtidig som konsensus forventer at Fed vil sende et noe haukete signal.