Rec Silicon i pengenød – forlenger lån

REC Silicon har forlenget et lån på 50 millioner dollar fra Standard Chartered Bank i New York.

Lånebeløpet tilsvarer rundt 495,5 millioner kroner.

Lånet, som opprinnelig skulle forfalle 30.juni 2025, løper nå til 30. juni 2026 og har samme vilkår som tidligere. Det er fortsatt fullt garantert av selskapets største aksjonær, Hanwha Solutions.

Det fremgår i en børsmelding mandag kveld.

Pengemangel

Til tross for forlengelsen melder selskapet at det ikke har tilstrekkelig likviditet til å dekke gjeldsforpliktelser og driftskostnader for resten av året uten ytterligere finansiering.

REC Silicon sier det jobber med å sikre ny kapital – enten fra Hanwha eller andre kilder – men ingen avtaler er på plass per nå.

Selskapet fokuserer fremover på å øke salget av silisiumpreparater, kutte kostnader og optimalisere produksjonen ved anlegget i Butte i Montana i USA.

Samtidig holdes silanproduksjonen ved Moses Lake i beredskap for å kunne møte fremtidig etterspørsel, blant annet til batterimarkedet.

REC Silicon understreker at det fortsatt vurderer flere finansieringsmuligheter.

Altfor lavt

I april la Hanhwa, som eier en tredjedel av Rec, inn et oppkjøpsbud på 2,2 kroner per aksje. Det priser selskapet til 925 millioner kroner.

Rec Silicon-aksjen ble mandag omsatt for 2,074 kroner aksjen, og falt 1,1 prosent.

Den Florida-baserte aksjonæren Water Street Capital mener budet er er altfor lavt. WSC har også krevd ekstraordinær generalforsamling, blant annet for å iverksette en granskning av omstendighetene rundt testingen av Rec Silicons produkter, nærmere bestemt hvorfor materialet ikke oppfylte Hanwhas krav.

Recs generalforsamling finner sted 25. juni.