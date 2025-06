Bred oppgang på New York-børsen til tross for Midtøsten-eskalering

Mandagens handel både åpnet i grønt og stengte i pluss ved børsslutt. Handelsdagen var preget av den eskalerende konflikten i Midtøsten.

Slik gikk det med de tre toneangivende indeksene på Wall Street mandag:

Samleindeksen S&P 500 steg 0,9 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 0,7 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 1,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 7,4 prosent til 19,28.

Dagens bevegelser

En rekke teknologiaksjer steg mandag og dagens vinner av de ledende indeksene ble nettopp tek-indeksen Nasdaq.

Chip-produsenten Nvidia steg nær 2 prosent mandag, mens Advanced Micro Devices-aksjen steg over 8,8 prosent.

Tesla steg 1,2 prosent, mens dataprodusenten Intel steg 3 prosent.

Meta-aksjen steg 2,9 prosent etter at Mark Zuckerberg mandag kunngjorde at Whatsapp skal begynne å vise annonser i appen – et grep han omtaler som «det neste steget» for meldingsplattformen.

Nyheten markerer et tydelig skifte fra appens opprinnelige prinsipper. WhatsApps grunnleggere var i sin tid uttalt motstandere av reklame i tjenesten.

Midtøsten

Mandag angrep Israel IRIB, Irans statlige TV- og radiokringkaster. Ikke lenge etter angrepet varslet Iran sitt største motangrep mot Israel noensinne.

«Amerikanske aksjer falt fredag etter at Iran gjennomførte et massivt missilangrep mot israelske mål, i gjengjeldelse for Israels tidligere angrep på Teherans militære og atomrelaterte anlegg. Angrepet, som omtales som Irans kraftigste hittil, førte til økte geopolitiske spenninger og frykt for videre eskalering i regionen», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen mener Israel og Iran har et begrenset handlingsrom. Årsaken til det er at flere indirekte, men langt mektigere aktører, som USA, Russland, Kina og Saudi-Arabia, har egne interesser i konflikten.

Fed

Onsdag offentliggjør den amerikanske sentralbanken sin nye rentedom. Ifølge Handelsbanken er det ventet at renten holdes i ro, samtidig som konsensus forventer at Fed vil sende et noe haukete signal.