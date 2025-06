Børsfall kan komme raskt hvis inflasjonen skyter oppover, skriver Bloomberg.

RBC Capital Markets' strateger vurderer tre mulige scenarier for markedet og ser en nedside på opptil 20 prosent. Hovedårsaken er kombinasjonen av dyre aksjer og økt geopolitisk usikkerhet.

«Konflikten har potensial til å skape ny uro rundt betalingsviljen til forbrukeren, den bredere økonomien og veien videre for sentralbanken», ifølge sjefstrategen Lori Calvasina.

Tilbake til april-nivåer

Rapporten peker på at dersom angrepene i Midtøsten eskalerer og presser energiprisene opp, kan S&P 500 falle til april-bunnivåer, tilsvarende rundt 4.800 poeng ved utgangen av året. Det forutsetter null resultatutvikling i amerikanske selskaper, inflasjon opp til 4 prosent, kun to rente­kutt fra Fed og tiårige statsrenter på dagens nivå.

Et mer moderat scenario tilsier et fall på rundt 13 prosent, mens i den mildeste prognosen anslår RBC at inntjeningen i selskapene øker med 7 prosent i år og at S&P 500 ender rundt 5.200 poeng. Bankens offisielle årsslutt-prognose er 5.730, omtrent 4 prosent under dagens nivå.

Foreløpig har markedene reagert rolig til de militære angrepene mellom Israel og Iran, og oljeprisene har falt noe etter helgens oppgang.

«Markedet ser ut til å anta at konflikten fortsatt er begrenset mellom de to landene og ikke har rammet viktige energianlegg», mener Calvasina.

Andre strateger er mindre pessimistiske. Morgan Stanleys Michael Wilson mener enkelte indikatorer tyder på sterkere inntjeningsvekst enn ventet det neste året.