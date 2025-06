Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at situasjonen i Midtøsten har ikke eskalert i omfang det siste døgnet, men at presset på alle parter – ikke minst Iran – har økt betydelig etter at Trump besluttet å forlate G7-møtet i Canada en dag før tiden, samtidig som han oppfordret innbyggerne i Teheran til å evakuere.

«Trumps retorikk er i tråd med det som forventes av ham som amerikansk president», påpeker analytikeren.

Berntsen skriver videre at i de fleste tilfeller er kampene avgjort før de utspilles fullt ut.

«Hvorvidt denne konflikten vil finne en løsning gjennom rasjonelle forhandlinger, gjenstår å se. Men det som er sikkert, er at pressmidlene allerede er i spill. Iran befinner seg i et hjørne hvor handlingsrommet blir stadig smalere, samtidig som den amerikanske presidentens ord veier tungt på den geopolitiske arenaen», fortsetter han.

«Et tydelig eksempel på dette er oljeprisen. Den handles fortsatt på nivåene fra da konflikten eskalerte i forrige uke, men falt brått på rykter om at Iran ønsker en våpenhvile, før den steg igjen. Det vitner om en usikkerhet som driver spekulasjon, men også en tro på at en større krise ennå kan unngås», påpeker analytikeren.

Asia

Børsene i Asia-Stillehavet var blandet tirsdag etter at USAs president Donald Trump oppfordret til evakuering av Teheran. Like før kl. 07 var Japans Nikkei 225 opp 0,55 prosent.

Den japanske sentralbanken holdt styringsrenten uendret på 0,5 prosent tirsdag. Den varslet også at kjøpene av statsobligasjoner vil avta med rundt 400 milliarder yen (rundt 27,4 milliarder kroner) pr. kvartal til om lag 3 billioner yen frem til mars 2026, slik som ble skissert i fjor, ifølge CNBC.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen ned 0,24 prosent. I Kina er CSI 300-indeksen ned 0,15 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hongkong var ned 0,03 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med august-levering er mandag morgen opp 0,87 prosent til 73,87 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,85 prosent på 72,38 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,79 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Mandagens handel både åpnet i grønt og stengte i pluss ved børsslutt. Handelsdagen var preget av den eskalerende konflikten i Midtøsten.

Samleindeksen S&P 500 steg 0,9 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte opp 0,7 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 1,5 prosent.

Chip-produsenten Nvidia steg nær 2 prosent mandag, mens Advanced Micro Devices-aksjen steg over 8,8 prosent. Tesla steg 1,2 prosent, mens dataprodusenten Intel steg 3 prosent.

Meta-aksjen steg 2,9 prosent etter at Mark Zuckerberg mandag kunngjorde at Whatsapp skal begynne å vise annonser i appen – et grep han omtaler som «det neste steget» for meldingsplattformen.

Les hele børsoppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,4 prosent til 1.633,46 poeng på ukens første handelsdag, nok en all-time high.

Uroen i Midtøsten ga utslag på shippingaksjene på børsen, som lenge så ut til å stige. Kort tid før stengetid kom meldingen om forhandlingene, og shippingselskapene snudde ned. Frontline endte ned 1,8 prosent til 185 kroner. Fredag endte aksjen opp 4,3 prosent, etter nyheten om at Iran truet med å stenge Hormuz-stredet.

MPC Container Ships falt 2,3 prosent til 16,66 kroner. Hafnia endte dagen ned 0,1 prosent til 54,30 kroner, mens Okeanis Eco Tankers falt 1,5 prosent til 229,50 kroner.