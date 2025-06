Japan er i ferd med å markere et dramatisk skifte i sin forsvarspolitikk. Ifølge CNBC satser landet, som er kjent for sin pasifistiske grunnlov, nå på det globale markedet for våpeneksport. Det er et klart brudd med landets tidligere linje, som i stor grad har handlet om å forsyne eget forsvar med våpen.

Tidligere denne måneden uttalte forsvarsminister Gen Nakatani i et intervju med Nikkel at han ønsker å satse på japansk forsvarseksport, samtidig som statsminister Shigeru Ishiba har gitt tydelige signaler om at forsvaret skal prioriteres.

Tettere samarbeid

Eksperter CNBC har snakket med peker på at motivasjonen ikke først og fremst er økonomisk gevinst, men snarere styrking av Japans sikkerhet gjennom tettere samarbeid med allierte.

Et av argumentene er at Japan kan standardisere vedlikeholdsprosesser og utvikle felles treningsprogrammer med mottakerlandene gjennom sin våpeneksport. Strategien bygger videre på tidligere statsminister Shinzo Abes doktrine fra 2013, som hadde som mål å bidra proaktivt til fred og sikkerhet i samarbeid med vestlige land.

– En alvorlig situasjon

I stedet for å investere tungt i egen forsvarsindustri, har Japan i stor grad kjøpt våpensystemer fra USA, som F-35 kampfly og SPY-7 radarsystemer.

– Dette skapte en alvorlig situasjon for forsvarsindustrien i Japan, og flere selskaper har forlatt bransjen, spesielt i leverandørkjeden, sier Rintaro Inoue ved Institute of Geoeconomics i Tokyo, til CNBC.

I 2023 ble det rapportert at over 100 selskaper hadde trukket seg ut av forsvarsindustrien i løpet av de siste 20 årene.

Ifølge Stockholm International Peace Research Institute utgjorde Japans våpeneksport i 2024 kun 0,1 prosent av verdensmarkedet. Til sammenligning stod Sør-Korea for 3,3 prosent og Kina for 3,9 prosent i samme periode.