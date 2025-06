EU-kommisjonen: Vil gjenopplive praksis fra finanskrisen

Politico melder at EU-kommisjonen vil åpne for en ny runde med securitization, eller verdipapirisering på norsk, bankpraksisen som fikk mye av skylden for finanskrisen i 2008.

Verdipapirisering innebærer at banker pakker om og selger gjeld videre, noe som gjør det mulig for dem å flytte eiendeler ut av balansen og gi flere lån.

Praksisen ble populært forklart av Hollywood-stjernen Margot Robbie i filmen The Big Short:

Margot Robbie explains mortgage-backed bonds — while relaxing in a bubble bath. The Big Short is now on Netflix. pic.twitter.com/m8nkTUX603 — Netflix (@netflix) August 23, 2023

Markedet for securitization i Europa har krympet kraftig siden krisen – fra 2.000 milliarder euro til 1.200 milliarder euro, mens det amerikanske markedet har vokst til 13.700 milliarder dollar. Kommisjonen mener nå at verdipapirisering er et «underutnyttet verktøy i Europa».

Tidligere statsledere som Enrico Letta og Mario Draghi har anbefalt å gjenopplive praksisen for å få fart på bankenes utlån og stimulere veksten i EU. Både Frankrike og Tyskland har presset på for lempeligere regler, og det har blitt en politisk prioritet for EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen etter hennes gjenvalg i fjor, ifølge Politico.

Samtidig uttrykkes det bekymring fra flere hold. NGO-en Finance Watch advarer om at bankene ikke er forpliktet til å bruke frigjort kapital på utlån til næringslivet, men kan benytte midlene til å styrke egenkapitalen eller betale utbytter. Den europeiske sentralbanken frykter dessuten at mer risikable verdipapiriseringer kan føre til nye ubalanser i finanssystemet.