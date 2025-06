Krigsfrykt gir en rød start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,4 prosent, Dow Jones er ned 0,4 prosent mens S&P 500 har falt 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,9 prosent til 20,24.

I løpet av mandagens handel steg Nasdaq 1,5 prosent, mens S&P 500 og Dow Jones la på seg henholdsvis 0,9 prosent og 0,8 prosent. Ifølge Handelsbanken fikk risikoappetitten støtte fra meldinger om at Iran ønsker å gjenoppta samtaler om atomprogrammet, forutsatt at USA ikke involveres militært i Israels angrep.

Midtøsten

«President Trump bekreftet at Iran har signalisert vilje til å de-eskalere konflikten, og uttalte tidligere på dagen at Iran ønsket en avtale. Kort tid etter snudde imidlertid stemningen, da Trump ba om evakuering av Teheran og kunngjorde at han avslutter sitt G7-besøk i Alberta én dag tidligere for å returnere til Washington», skriver Handelsbanken i en oppdatering.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen understreker at Iran befinner seg i et hjørne hvor handlingsrommet blir stadig smalere, samtidig som den amerikanske presidentens ord veier tungt på den geopolitiske arenaen.

«Et tydelig eksempel på dette er oljeprisen. Den handles fortsatt på nivåene fra da konflikten eskalerte i forrige uke, men falt brått på rykter om at Iran ønsker en våpenhvile, før den steg igjen», skriver Berntsen i en rapport.

Makro

Detaljhandelsomsetningen i USA falt 0,9 prosent på månedsbasis i mai. Ex. kjøretøysalg var nedgangen på 0,3 prosent. Ifølge Trading Economics var det ventet en nedgang på 0,7 prosent hensyntatt kjøretøy og en oppgang på 0,1 prosent eks. kjøretøysalg.

Samtidig har det blitt kjent at den amerikanske industriproduksjonen falt 0,2 prosent på månedsbasis i mai. Her var det forventet en oppgang på 0,1 prosent, ifølge Trading Economics. Kapasitetsutnyttelsen i den amerikanske industrien var på 77,4 prosent, litt under forventningene på 77,7 prosent.