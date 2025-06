Oljen smurte og hovedindeksen på Oslo Børs steg til ny all-time high for niende dag på rad.

Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,2 prosent tirsdag til 1.636,76. Det ble ny all-time high for niende dag på rad og den 22. i år.

Oppgangen ble ledet an av solide løft i energi- og shippingaksjer.

Oljen smører

Vår Energi tapte ankesak i Gulating lagmannsrett om Breidablikk-feltet. Lagmannsretten slår fast at statens fordelingsvedtak står ved lag, og selskapet må betale nær 40 millioner kroner i sakskostnader. Samtidig hevder selskapet at de går glipp av hydrokarbonverdier tilsvarende 10 milliarder kroner, meldte TDN Direkt. Allikevel klatret Vår Energi 2,5 prosent.

Equinor steg 1,8 prosent og Aker BP endte opp 2,5 prosent.

Tank og shipping i vinden

Frontline steg 4,8 prosent på høyere tankrater. Selskapet bekreftet at skipet «Front Eagle» har kollidert med «Adalynn» ved Hormuzstredet. Samtidig rapporterte ABG et nytt hopp i VLCC-ratene, som mandag lå på 56.298 dollar dagen – opp over 14.000 dollar fra før helgen, tilsvarende 34 prosent.

Okeanis Eco Tankers avanserte 4,1 prosent, Hafnia steg 4,3 prosent og BW LPG var opp 4,1 prosent.

Småaksjer i fokus

KMC Properties steg 20,00 prosent etter seier i rettssaken mot Surfside Holding. Energeia fortsatte sitt spektakulære comeback og steg 33,3 prosent.

Aker Carbon Capture var blant dagens vinnere med en oppgang på 11,3 prosent .

Nyheter og bevegelser

Crayon steg 0,1 prosent etter melding om at SoftwareOne nå vil tvangskjøpe resterende aksjer. Oppgjøret skjer 2. juli.

Next Biometrics gikk ned 0,9 prosent etter en ny ordre på 6,3 millioner fra XM Holder, mens ABL Group endte ned 0,2 prosent til tross for en stor kontrakt i Indonesia.

Zaptec falt 10,3 prosent etter at Valinor solgte hele sin eierpost på 10,4 millioner aksjer, tilsvarende 11,9 prosent av selskapet, til en kurs på 19,50 kroner.

Sentia falt 0,2 prosent etter en sterk debut fredag. Datterselskapet til Endúr, BMO Entreprenør, landet en kontrakt på 40 millioner, men Endúr-aksjen falt 0,1 prosent.

Oljeprisene steg markant

Brent-oljen med august-levering steg 2,5 prosent til 75,04 dollar fatet, mens WTI-oljen løftet seg 2,3 prosent til 73,39 dollar. Dette etter nye eskaleringer i Midtøsten, til tross for tidligere forsoningssignaler.

Ved børsslutt mandag lå Brent-prisen på 70,79 dollar. Siden har stemningen snudd kraftig.

Etter stengetid

Subsea 7 meldte at har blitt tildelt en EPCI-kontrakt til en verdi opp mot 300 millioner dollar, tilsvarende 3 milliarder norske kroner.