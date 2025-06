Fornybaraksjer stuper

Tirsdag pekte børspilene igjen nedover på begge sider av Atlanterhavet. Ved halv fem-tiden var Europas Stoxx 600-indeks ned med 0,9 prosent, mens USAs S&P 500 hadde tapt 0,2 prosent. Samtidig hentet Brentprisen seg inn til mer enn 75 dollar fatet, noe som løftet europeiske produsenter som BP, Shell og TotalEnergies med 1–2 prosent.

Moteaksjene Kering og Burberry svekket seg derimot med 4–6 prosent, mye grunnet redusert risikoappetitt blant investorene, vedvarende frykt rundt Trumps handelspolitikk samt tegn på økonomisk oppbremsing i viktige luksusmarkeder. Fersk statistikk viser at den amerikanske detaljhandelen krympet med 0,9 prosent fra april til mai, mot ventet 0,7 prosent. Omsetningen har nå sunket i to måneder på rad.

På New York-børsen falt JetBlue Airways' aksjekurs med nesten 4 prosent. Flyselskapet fortalte at kostnadene skal reduseres, delvis ved å kutte i rutetilbudet og stanse oppgraderingen av endel fly. Årsaken er at uventet svak etterspørsel gjør det vanskelig å oppnå lønnsomhet i år. Inntil inntektene eventuelt tar seg opp, må driften finansieres med lånte penger.

En rekke fornybaraksjer fikk langt mer juling, som følge av at Senatets versjon av Trumps «One Big Beautiful Bill» faser ut skatteinsentiver for sol- og vindkraft innen 2028. For Enphase Energy, First Solar, Sunrun og SolarEdge Techologies ble nedturen på 18–43 prosent.

Verve Therapeutics ga mer grunn til jubel, med en kursoppgang på hele 75 prosent. Selskapet, som driver med genredigering, har takket ja til et generøst bud fra farmasigiganten Eli Lilly. Prislappen er på i alt 1,3 milliarder dollar.

For øvrig klatret Israels hovedindeks til en ny rekord, noe enkelte vil tolke som et tegn på at krig er god forretning. Landets økonomi og aksjemarked fungerer angivelig som normalt, til tross for konflikten med Iran. Den israelske valutaen, shekel, har vært volatil, men er nå på omtrent samme nivå som for en uke siden.